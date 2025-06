Bologna FC: Richieste di riapertura abbonamenti per la curva San Luca

Riaprire la curva San Luca in abbonamento (o in alternativa potervi accedere con un mini abbonamento di 14 partite). Non ritoccare i prezzi degli abbonamenti per il campionato. Abbassare il costo dei mini abbonamenti per l’Europa, dal momento che l’Europa League non è la Champions e il tariffario assai elevato della scorsa stagione per le partite di Champions è stata una scelta che non ha pagato in termini di riempimento totale del Dall’Ara, come riconosciuto dallo stesso Bfc. Sono alcune delle richieste che Centro Bologna Clubs e ‘Futuro Rossoblù’ hanno fatto ai dirigenti di Casteldebole in un incontro che è andato in scena giovedì. Del resto nell’ultima decade di giugno scatterà la nuova campagna abbonamenti per il campionato.

E ad ogni estate il tema della San Luca ‘orfana’ degli abbonamenti è ricorrente. Cbc e ‘Futuro Rossoblu’ hanno chiesto al club o di riaprire il settore agli abbonamenti o di varare un abbonamento ‘light’ di 14 partite, lasciando fuori le 5 di cartello, scelte dal club, utili a monetizzare con la vendita dei biglietti. E a proposito di biglietti c’è anche una proposta per quelli delle trasferte europee: la richiesta è che la prelazione per la libera vendita sia riservata all’inizio ai titolari di mini abbonamento per l’Europa League e solo successivamente ai possessori di abbonamento per il campionato e ai titolari della ‘We Are One’ card. Altra richiesta avanzata è quella di consentire agli abbonati del campionato di cedere il proprio titolo di accesso anche nelle gare di cartello. Fatte le richieste, adesso l’ultima parola spetta a Casteldebole. Che ha tutto l’interesse a varare politiche da Dall’Ara a riempimento massimo.

m. v.