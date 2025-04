Bologna FC rinnova il contratto di Marco Di Vaio fino al 2027

Fine dei rumors. Ed ennesima conferma che il Bologna è ormai club che quello che dice fa, a prescindere da interessi altrui e operazioni di disturbo. Milan e Roma avevano contattato il responsabile dell’area tecnica Sartori, che ha poi rinnovato fino al 2027. Da ieri è ufficiale: la squadra degli uomini mercato non si tocca, ha prolungato il contratto in scadenza fino al 30 giugno 2027 anche il direttore sportivo Marco Di Vaio. "Il Bologna FC 1909 comunica di aver prolungato il contratto del Direttore Sportivo Marco Di Vaio fino al 30 giugno 2027".

La notizia era nell’aria da tempo, preannunciata da Fenucci e ha trovato il commento anche del patron Saputo: "Sono felice di annunciare il rinnovo del contratto di Marco. Lo conosco dal 2012, quando lo incontrai per proporgli di venire a giocare a Montreal. L’ho conosciuto come calciatore e poi, qui a Bologna, come dirigente. Negli anni l’ho visto crescere e affinare le sue capacità professionali: nelle ultime stagioni, lavorando al fianco del responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, ha contribuito alla crescita della squadra e alla valorizzazione della nostra rosa. Credo fermamente che sia giusto assicurare continuità a questo progetto tecnico". Parola d’ordine, dunque: continuità. Con Sartori il Bologna ha cambiato passo. Con Sartori e con Di Vaio al suo fianco, l’uomo spedito in Argentina per finalizzare e fidelizzare Castro, tanto per dire. Ma Di Vaio fu pure l’uomo spedito in Belgio per convincere Tomiyasu, prima ancora dell’approdo di Sartori: "Marco è con noi dall’inizio di questo progetto sportivo – aggiunge l’ad Claudio Fenucci – e ha visto crescere il club e ha perfezionato negli anni la sua professionalità. Questo rinnovo mi fa molto piacere anche dal punto vista umano, visto il rapporto personale che si è creato in questi anni".

Di Vaio fu determinante nella scelta di Thiago Motta, l’uomo che ha segnato il cambio di passo del progetto rossoblù. Italiano, invece, è stato scelta di Sartori: ma con lui Di Vaio ha confronti sul campo, a dimostrazione che la dirigenza è squadra come squadra lo è sul campo il gruppo di Italiano. E allora spazio alla continuità, con un annuncio di rinnovo che può essere ventata di entusiasmo in vista di un finale in cui il Bologna si gioca tutto. Segno che è la dirigenza a segnare il cambio di passo e disegnare squadre forti, prima ancora di allenatori fondamentali e preziosi: "Sono onorato – ha detto Di Vaio – di continuare questa emozionante avventura e ringrazio tutti per la fiducia. Vogliamo continuare a costruire tutti insieme i nostri sogni".