Bologna FC: Rinnovi confermati per De Silvestri e Lykogiannis, ma con condizioni diverse

La prima giornata di summit dopo i rinnovi ha dato i primi frutti: via libera di Vincenzo Italiano ai rinnovi di Lorenzo De Silvestri e Charalampos Lykogiannis. Tra i due, però, c'è una differenza non da poco. Il prolungamento per un altro anno di capitan De Silvestri è certo: troppo importante il difensore negli equilibri del gruppo, lui che è colui che accoglie i nuovi arrivati, li aiuta a inserirsi ed è valore aggiunto di tecnico e dirigenza nella guida dello spogliatoio. Di più: ha sempre messo squadra ed esigenze del noi davanti all’io, ingoiando il rospo amaro della sua mancata iscrizione in lista Uefa. E, non bastasse, De Silvestri ha pure un ingaggio da circa 200mila euro, alla quale arrivò due anni fa riducendosi lo stipendio pur di rimanere.

Insomma su De Silvestri non ci sono dubbi, firmerà, continuerà almeno un altro anno da giocatore, taglierà il traguardo delle 38 primavere il prossimo maggio sul campo e da padre.

Più complessa, ma non necessariamente complicata, la situazione di Lykogiannis. Sette assist per il greco, che con il passare del tempo migliora, come il buon vino: 2 gol al primo anno, 2 gol e un assist al secondo e quest’anno ha condito l’annata di passaggi vincenti. Di anni ne ha 31, diventeranno 32 a ottobre. Insomma è ancora nel pieno della carriera: ma la politica di Sartori (che lo prelevò a parametro zero in uscita dal Cagliari tre anni fa), sui giocatori over 30 è chiara. Ovvero, no a contratti lunghi e men che meno onerosi, perché non sarebbero investimenti, ma spesa, dato che difficilmente vendibili. In pratica, se Lykogiannis dovesse accettare un contratto alle condizioni attuali le porte sarebbero apertissime: ovvero circa 500mila euro netti di ingaggio, contratto di un anno o di uno più uno vincolato a presenze e risultati della squadra. Se ne parlerà, l’offerta sarà recapitata.

Lykogiannis è corteggiato da Olympiacos e Aek Atene in patria e alla soglia dei 32 anni potrebbe anche legittimamente decidere di andare a caccia dell’ultimo grande contratto della carriera, dopo le ottime stagioni in rossoblù: in questo caso, non ci saranno rilanci o aste e sarà addio e a quel punto il Bologna metterebbe in cima all’elenco delle priorità un terzino sinistro, considerato pure che Miranda sarà squalificato alla prima della prossima stagione. Le prime scelte sono fatte: nelle idee di Italiano, Sartori e Di Vaio c’è l’idea di andare avanti con De Silvestri e Lykogiannis, certezza il primo, nodo che si proverà a sbrogliare nel giro di un paio di settimane massimo il secondo.

La conferma arriva dall’intervista rilasciata dal greco in patria a sdna: "Non so cosa succederà, ci sarà tempo per decidere del mio futuro. Sartori e Italiano sono uomini determinanti per me, ma tutto è aperto anche per l’Olympiakos. Non sono una persona che chiude la porta a qualcuno. Sono aperto a tutte le proposte".