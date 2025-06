Bologna FC: Rinnovi e strategie di mercato per Lykogiannis e Beukema

La settimana scorsa si era chiusa con l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci che parlava così, dal palco del Festival della Lega Calcio. "Se si leggono e si ascoltano i media l’anno prossimo non avremo una squadra e venderemo tutti i nostri calciatori, invece non sarà così. Vogliamo cercare di tenerli tutti e allungare un po’ la rosa. Sappiamo che non sarà facile ma ci proveremo".

La settimana si è aperta con la dirigenza rossoblù al lavoro per trasformare queste parole in fatti. Nuovi contatti con Charalampos Lykogiannis (31 anni), in scadenza a fine mese: la fumata bianca per il rinnovo è vicina. Non solo: contatti con il Milan alla voce Tommaso Pobega (25). Il Bologna non intende riscattare il giocatore dal prestito ai 10 milioni pattuiti l’estate scorsa, ma ha fatto pervenire al club rossonero una nuova offerta di prestito con diritto di riscatto a 6-7 milioni circa.

Nel quartiere generale di Casteldebole attendono la risposta alla proposta per provare a trattare la riconferma del centrocampista, uomo di fiducia di Vincenzo Italiano, come pure il greco, che quest’anno ha chiuso l’anno con 7 assist.

La svolta per Lykogiannis è vicina: l’esterno sinistro di difesa nella giornata di ieri ha comunicato di essere disposto ad accettare la proposta di 1+1 avanzata dal Bologna, dopo che inizialmente avrebbe voluto un triennale e si era preso tempo per guardarsi attorno, dati gli interessamenti di Panathinaikos, Aek e Olympiacos.

Il Bologna propone un adeguamento rispetto ai 500mila euro di ingaggio degli ultimi due anni, arrivando a 800mila. Ci sono dettagli legati a bonus e presenze che faranno scattare l’eventuale rinnovo fino al 2027 da limare, ma le parti sono vicine e c’è ottimismo sul fatto che la fumata bianca possa arrivare entro la fine di questa settimana o all’inizio della prossima.

Il capitolo più spinoso, però, riguarda Sam Beukema. L’olandese il contratto ce l’ha (fino al 2027): il problema è che è uno dei calciatori più ricercati sul mercato, insieme con Lucumi e Ndoye. Lo vuole il Napoli. Alla sua porta hanno bussato pure l’Inter e nelle ultime ore la Juventus. Il Bologna mette sul tavolo il rinnovo, provando a giocare d’anticipo, dato che offerte sul piatto per il centrale ufficialmente ancora non ce ne sono: contratto fino al 2029 con ingaggio da 2 milioni, con la promessa di un’annata da protagonista in Europa e di ulteriore crescita per valutare offerte per lui l’anno prossimo.

Con Lucumi in scadenza al 2026, richiesto dalla Roma e dal Bournemouth, dirigenza e staff tecnico rossoblù non vorrebbero dover rifare l’intero asse centrale della difesa in un colpo solo. La buona notizia è Beukema ci pensa: il rapporto con Bologna e il Bologna è ottimo, il giocatore crede nel progetto e nella società. Arrivato però a 27 anni sa che gli restano un paio di anni per fare il grande salto e chiede alla società di valutare offerte irrinunciabili (da 40-50 milioni), che a lui assicurerebbero dai 3,5 ai 5 milioni di ingaggio, cifre che sotto le Due Torri sono inimmaginabili. Beukema rimane per ora punto interrogativo, ma aspettando eventuali offerte è pronto a trattare il rinnovo, senza scartare l’idea di rimanere almeno un altro anno.