Bologna FC: Strategie di mercato tra rinnovi e nuovi obiettivi

Ultimo confronto, ieri pomeriggio, tra gli uomini mercato rossoblù e il tecnico Vincenzo Italiano a Casteldebole, prima del rompete le righe al termine di una stagione lunga, estenuante e ricca di soddisfazioni. Il tecnico stacca la spina, ma rimarrà a disposizione per aggiornamenti, confronti e notizie da parte dello staff tecnico. Di rientro da Cremona e da Cremonese-Spezia, il responsabile dell’area tecnica ha aggiornato l’allenatore sulla situazione dei fratelli Esposito. Non solo: pure sulle ultime notizie arrivate da Lykogiannis (31). La partita per il rinnovo del laterale greco in scadenza non è chiusa, ma neppure è partita con il piede sperato. Prima di accettare un eventuale 1+1 da 500mila euro, Lykogiannis attenderà notizie da Olympiakos, Aek e Panathinaikos, che potrebbero offrirgli un ultimo ricco contratto pluriennale.

Non a caso ieri ci sono stati contatti da parte della dirigenza rossoblù per il terzino sinistro olandese, di passaporto e nazionale marocchina Souffian El Karouani (24), uno dei volti emergenti della Eridivisie: 2 reti e 8 assist con la maglia dell’Utrecht. Secondo quanto filtra dall’Olanda, ci sarebbe stato un sondaggio del Bologna per una cifra attorno ai 5-6 milioni, per il giocatore nel giro della nazionale marocchina come El Azzouzi. Sondaggio incassato ma non promosso, con l’Utrecht che forte pure dei sondaggi di Como, Feyenoord e Psv spera nell’asta per arrivare a una cifra tra gli 8 e i 10 milioni. Se ne riparlerà, dopo aver riparlato con Lykogiannis: intanto El Karouani è nome da marcare.

Così com’è da marcare la posizione di Beukema. Dopo la conferma di Conte a Napoli, una delle prime mosse del diesse partenopeo Manna è stata quella di contattare Casteldebole per chiedere notizie del centrale olandese. Sondaggio respinto al mittente, con tanto di spiegazione: non lo cediamo, gli proporremo un rinnovo con adeguamento (rispetto agli attuali 800mila euro) fino al 2029. Non ci sono ancora offerte sul tavolo, ma da Napoli fanno sapere che non si mollerà facilmente e che il club di De Laurentiis potrebbe spingersi intorno ai 30 milioni. E’ tema caldo, Beukema, perché pure dall’estero, tra Spagna e Premier (Chelsea, Liverpool e Manchester hanno sondato il terreno con gli agenti) e dovessero arrivare offerte superiori ai 40 milioni, con ingaggi da Premier, la situazione potrebbe complicarsi: anche per questo urge colloquio alla voce rinnovo con l’olandese, che a Bologna ha sempre detto di sentirsi a casa. Se Italiano ha voluto un ingaggio da 3 milioni più bonus, in fondo è pure per poter garantire ritocchi adeguati per i pezzi da novanta della rosa. E’ caccia pure a un trequartista, considerata l’operazione ad Odgaard. Piace Fazzini dell’Empoli, potrebbe riaprirsi la pista Colpani, già seguito un anno fa: dopo l’addio di Palladino a Firenze, il giocatore potrebbe non essere riscattato dalla Viola e rientrare a Monza. Piacciono pure Suslov (22) del Verona e Acuna (19) dell’Argentinos Juniors, come in attacco si attende pure di capire se il Cagliari riscatterà o meno Piccoli.