Bologna, Fenucci blinda Italiano: "Vogliamo continuare insieme"

Bologna, 28 aprile 2025 - "Italiano? Abbiamo già iniziato a parlare con lui per prolungare il contratto, a prescindere dai risultati finali della squadra in questa stagione". Dubbi, sul futuro in rossoblù del mister, Claudio Fenucci non ne ha: Italiano resta, indipendentemente da quello che sarà l'epilogo della stagione.

Parole decise e che guardano avanti quelle dell'amministratore delegato del Bologna, ospite questa mattina di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, ben oltre il 14 maggio, giorno della finale di Coppa Italia a Roma contro il Milan, e ben oltre il 25 dello stesso mese, quando la Serie A 24/25 chiuderà i suoi battenti.

"Non era facile entrare in un gruppo che l'anno scorso si era esaltato per prestazioni e risultati - ha aggiunto Fenucci, lodando il lavoro dell'allenatore originario di Karlsruhe -. È entrato nelle teste dei giocatori e li ha portati a confermare se non a migliorare i risultati dell'anno scorso. Noi abbiamo l'intenzione di proseguire con lui e di prolungare il rapporto, la volontà della società gliela abbiamo manifestata".

In chiusura d'intervista, poi, Fenucci si è smarcato impeccabilmente da alcune scivolose domande di mercato, in un momento in cui soltanto il campo dovrà essere il principale protagonista. "Nessuno è incedibile, ma del mercato credo se ne debba parlare quando sono i momenti giusti. Nel finale di campionato troppo spesso dai media i nostri giocatori vengono accostati ad altre squadre, e questo crea un po' di fastidio".

Questa sera, dopo la bella serata vissuta giovedì scorso al Dall'Ara con l'Empoli, valsa l'accesso alla finale di Roma, toccherà di nuovo ai rossoblù, di scena alle 18.30 in Friuli contro l'Udinese. Sfida cruciale per rispondere alle vittorie della giornata di ieri ottenute da tutte le dirette concorrenti coinvolte nella lotta per l'Europa.