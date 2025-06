Bologna: Ferguson, Ndoye e Beukema tra vacanze e mercato

Sono tre pedine portanti del Bologna: e pure la dimostrazione di come la forza dei rossoblù si fondi sulla solidità del rapporto anche fuori dal campo: Lewis Ferguson, Dan Ndoye e Sam Beukema. Il primo era a Malaga in vacanza già da una settimana: gli altri due lo hanno raggiunto due giorni fa dopo gli impegni delle nazionali e il trio si è poi recato a Ibiza per godersi una vacanza sull’isola delle Baleari.

Ndoye e Beukema sono oggetto del pressing di Napoli e club di Premier: su di loro il Bologna ha alzato il muro. Ferguson, invece, per bocca dell’agente ha fatto sapere di vedersi a Bologna anche in futuro: chissà che lo scozzese non provi a convincere i compagni a rimandare le sirene di mercato per vivere una stagione da protagonisti in campionato e pure in Europa League. Dipenderà in primis dalle offerte: specie per Ndoye, dove i club di Premier potrebbero presentare offerte irrinunciabili dai 50 milioni in su.

Il Bologna intanto prova a convincere Beukema a siglare il rinnovo con adeguamento a 2 milioni per non dover rifare l’asse centrale della difesa.