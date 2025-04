Delirio Bologna, notte magica al Dall’Ara: rossoblù in finale di Coppa Italia

Bologna, 24 aprile 2025 – Saranno passati 18.618 giorni quando il prossimo 14 maggio, all’Olimpico, il Bologna tornerà a Roma a giocarsi una finale di Coppa Italia. C’era il Palermo allora, battuto ai rigori, e tra qualche settimana ci sarà il Milan, di fronte nella capitale.

Ma soprattutto ci saranno i rossoblù di Vincenzo Italiano, che dopo il 3-0 nell’andata di semifinale al Castellani si ripetono nel secondo round, vincendo 2-1 con i gol di Fabbian e Dallinga, per un’altra magica notte immersa in un Dall’Ara stellato, che sogna ad occhi spalancati assieme ad una squadra che vuole continuare a volare, assieme a tutta la città.

Gioia Bologna, conquistata la finale di Coppa Italia (FotoSchicchi)

Comincia nel ricordo di Papa Francesco e del presidente Giuseppe Gazzoni, scomparso 5 anni fa e ricordato con uno striscione in curva Bulgarelli, accompagnato dall’applauso di un Dall’Ara da quasi tutto esaurito.

Italiano non fa sconti e nemmeno un corposo turnover, confermando in toto la spina dorsale: Beukema-Lucumi coppia centrale, Freuler in mediana e Orsolini largo a destra, ad affiancare in avanti Dallinga e Cambiaghi. Tre minuti e c’è subito l’occasione per passare, da corner, con l’incornata di De Silvestri che finisce alta.

Ma il gol è subito nell’arriva, al 7’: Moro al bacio dal lato corto di destra per la testa di Fabbian, che quasi in controtempo beffa l’incolpevole Seghetti per l’1-0 (terzo centro in poco più di un anno per il centrocampista contro i toscani, da oggi la sua “vittima” preferita).

Altri tre giri di lancette e ci sarebbe già margine per il bis, Orsolini da destra sventaglia in direzione opposta su Cambiaghi, Ebuehi pasticcia e lascia campo aperto al grande ex, che calcia verso la porta, il rimpallo favorisce Lykogiannis, il cui potente sinistro in diagonale viene deviato in corner da Seghetti.

Una sola squadra in campo, e in controllo, ad eccezione dell’unico rischio, appena superato il decimo minuto, con Solbakken che, in posizione dubbia, si invola verso Ravaglia, concludendo però largo con l'esterno sinistro.

Altro giro, altro corner e altro rischio per l’Empoli, questa volta è Dallinga a colpire, a pochi metri dalla porta, Seghetti, d’istinto, salva i suoi. I rossoblù continuano a gestire ritmi e manovra, la squadra di D’Aversa aspetta, provando a lucrare qualche contropiede approfittando delle sbavature in costruzione del Bologna. Ed è quello che avviene al 33’: Gran sombrero di Sambia e palla in profondità per Solbakken, Lucumi buca in pieno l’intervento in scivolata, il norvegese ringrazia e calcia potente verso la porta, Ravaglia respinge che calcia in diagonale e Kovalenko, in solitaria, appoggia l’1-1.

Il primo gol subito da De Silvestri e compagni in questa edizione di Coppa Italia.

L'esultanza del Bologna: la squadra di Italiano centra una storica finale in Coppa Italia

Assorbito il pari, il Bologna riprende a giocare, fino all’intervallo, preceduto dal giallo rifilato ad Orsolini da Marcenaro per trattenuta su Cacace, con cui si chiude la prima parte di gara. Per non rischiare, ad inizio ripresa, il primo ad essere cambiato è proprio Orso, che assieme a Lucumi resta negli spogliatoi e lascia spazio al duo Dominguez-Erlic.

I ritmi sono più bassi, i rossoblù accendono il pilota automatico e riprendono a dettare i tempi, tra un tocco e l’altro, e un Dominguez sul velluto, a suon di delizie, dalla Maratona alla tribuna.

Lo sparring-partner è Cambiaghi, che va vicino al 2-1, proprio sul servizio dell’argentino. Attorno all’ora di gioco, c’è spazio anche per un check del Var, per entrata oltre il limite di Sambia su Lykogiannis, ma per Di Paolo e Paterna, al monitor, il giallo basta.

Poi ancora Bologna, anzi, ancora Dominguez, in altre due occasioni vicino al vantaggio: prima, è troppo lezioso nel cercare di superare Seghetti, che lo frena al momento della conclusione, poi, di controbalzo da fuori area, non riesce a centrare il bersaglio grosso.

D’Aversa ne cambia quattro, Italiano da spazio a Pedrola e Pobega, facendo rifiatare Cambiaghi e Fabbian, prima di concedere qualche minuto più tardi la meritata standing-ovation a Freuler, rilevato da El Azzouzi, celebrato con l’ormai iconico canto a lui dedicato dal popolo del Dall’Ara.

A 6 minuti dal novantesimo, il sigillo finale di chi la semifinale l’aveva già indirizzata il 1°aprile al Castellani, Thijs Dallinga, con una testata vincente che supera Seghetti, sul morbido servizio dalla sinistra pennellato da Lyko. “Tutti a Roma”, urla a squarciagola al Dall’Ara.

Sì, tutti a Roma, per l’atto finale di una cavalcata che non può che far sognare.

"La finale era l'obiettivo della società e dei tifosi. È un traguardo bellissimo. Abbiamo onorato la competizione fin dall'inizio. Quando si arriva al rush finale, tutti vogliono andare a Roma. Qui c'è un'atmosfera bellissima. Il risultato è dedicato alla gente di Bologna". Vincenzo Italiano è felicissimo mentre rilascia la sua dichiarazione post gara ai microfoni di Sport Mediaset. "Quando ho conosciuto questa proprietà aveva il desiderio di arrivare in fondo a una competizione. Ora manca un altro passo ma siamo già entrati nella storia. Portare questo entusiasmo nella capitale è motivo d'orgoglio. All'inizio sentivo un po' di diffidenza, ma è normale - aggiunge il tecnico rossoblù -. È cambiato l'allenatore e sono partiti 3 o 4 pilastri. La Champions ci ha dato tantissimo. Non è stato facile entrare nella testa di un gruppo reduce da una stagione straordinaria. Ho provato a inculcare qualcosa di diverso. I ragazzi hanno una grande cultura del lavoro e sono molto attaccati alla maglia. All'inizio c'è stato qualche pareggio di troppo, poi sono arrivate le vittorie. Ci hanno dato convinzione. Stiamo crescendo di settimana in settimana. In finale speriamo di arrivarci in grande condizione. Affronteremo una squadra di campioni, ma ce la giocheremo. L'autostima è a mille. Speriamo di arrivare a Roma con 30 mila tifosi".

"Siamo contentissimi. Era una partita già indirizzata dopo il 3-0 dell'andata. Oggi usciamo da qui da grande squadra". Queste le parole di Giovanni Fabbian a Sport Mediaset. "Vincere la finale? Ce la metteremo tutta. Ora pensiamo al campionato".

2-1

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, De Silvestri, Beukema, Lucumi (1' st Erlic), Lykogiannis, Moro, Freuler (37' st El Azzouzi), Orsolini (1' st Dominguez), Fabbian (27' st Pobega), Cambiaghi (27' st Pedrola), Dallinga. (1 Skorupski, 23 Bagnolini, 14 Calabria, 33 Miranda, 17 El Azzouzi, 19 Ferguson, 20 Aebischer, 21 Odgaard, 9 Castro, 11 Ndoye). All.: Italiano.

Empoli (3-5-2): Seghetti, De Sciglio, Marianucci (1' st Goglichidze), Tosto, Ebuhei (17' st Gyasi), Kovalenko (35' st Campaniello), Bacci (17' st Henderson), Sambia, Cacace, Solbakken (1' st Colombo), Konate. (1 Silvestri, 98 Brancolini, 42 Moray, 14 Di Leva, 39 Baralla, 31 Asmussen, 89 Campaniello). All.: D'Aversa.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Reti: nel pt 7' Fabbian, 32' Kovalenko; nel st 42' Dallinga.

Angoli: 6-2 per il Bologna. Recupero: 1' e 2'.

Ammoniti: De Sciglio, Marianucci, Orsolini, Sambia per gioco scorretto. Spettatori: 27.033.