Bologna-Genoa 1-3, Venturino show al Dall’Ara

Bologna, 24 maggio 2025 – Bologna e Genoa chiudono la loro stagione al Dall’Ara. E a vincere è la formazione di Vieira, autrice di un primo tempo sontuoso: tre gol prima dell’intervallo, il primo di Vitinha e gli altri due del baby Venturino, alla prima da titolare in Serie A. Nel secondo tempo il Bologna accorcia con Orsolini: finisce 1-3.

Venturino show

Italiano schiera i titolari nonostante non ci sia nulla in palio: dentro dunque Ndoye e Orsolini dal 1’ a supporto di Castro. Tante rotazioni invece per Vieira: parte fuori Pinamonti, c’è il baby Venturino con Vitinha in attacco. La prima chance del match è del Bologna, tunnel di Ndoye e destro a giro da fuori area: alto. Al 17’ la sblocca il Genoa: corner battuto da Martin, stop e destro a incrociare di Vitinha che non lascia scampo a Ravaglia. Passano meno di dieci minuti e il Grifone fa 0-2: Venturino salta un paio di avversari e dopo aver vinto un rimpallo calcia con il destro, nulla da fare per Ravaglia. Al 43’ arriva anche lo 0-3: Vitinha scippa Casale in area di rigore e serve a rimorchio Venturino che non può fare altro che segnare a porta sguarnita.

Genoa corsaro al Dall’Ara

Nella ripresa il Bologna prova a cambiare atteggiamento, e in parte ci riesce grazie anche ai cambi di Italiano. Al 54’ palla clamorosa di Castro per l’inserimento di Ferguson: lo scozzese non ci arriva per un soffio. Dieci minuti dopo segna la squadra di casa: lancio di Casale per Orsolini che scappa alle spalle della difesa, stop e mancino al volo che sbatte contro la traversa ed entra, è 1-3 al Dall’Ara. Alza i giri del motore la formazione di Italiano, all’85’ serpentina di Cambiaghi in area di rigore e sinistro potente alzato in corner da Sommariva. In pieno recupero chance per Casale su azione prolungata da corner: ancora miracoloso Sommariva. Finisce 1-3 al Dall’Ara.