Bologna-Genoa 2-1, Orsolini la decide con un rigore al 99’

Bologna, 20 settembre 2025 – Al fotofinish il Bologna batte il Genoa. La sbloccano i ragazzi di Vieira con Ellertsson, reazione rossoblù con Castro ma è in pieno recupero che arriva l’episodio decisivo: il Var richiama Collu al monitor per un tocco di mano di Carboni, è calcio di rigore che Orsolini trasforma al 99’.

Skorupski decisivo

Italiano sceglie Bernardeschi alle spalle di Castro, in difesa riposano Lucumi e Zortea. Vieira sceglie Malinovskyi dal 1’ sulla trequarti e conferma Colombo al centro dell’attacco. Bologna che va in gol dopo pochi minuti ma non è valido: segna Castro di testa su cross di Bernardeschi, ma l’argentino era in offside. Reazione Genoa con Colombo che prova a girare in porta un traversone basso di Malinovskyi: Heggem lo chiude in corner. Al 34’ occasionissima per Martin: sinistro di prima intenzione diretto sotto la traversa, Skorupski è super ad alzare in calcio d’angolo. Si va negli spogliatoi sullo 0-0

Orsolini la decide al 99’

Prima chance della ripresa al 60’, Ellertsson pennella sul secondo palo per un liberissimo Vitinha che colpisce di testa: esterno della rete. Dopo due minuti il Genoa la sblocca: Malinovskyi in verticale per Ellertsson che spara sotto la traversa con il destro, è 0-1. Reazione Bologna al 67’, cross di Zortea per il colpo di testa di Castro: Leali vola e alza in corner. A 73’ pareggia la formazione di Italiano: prima sgasata del match di Cambiaghi che trova a centro area Castro, esterno destro di prima intenzione dell’argentino che fa 1-1. Al 90’ zuccata di Orsolini sul traversone di Ferguson: traversa piena. Al nono minuto di recupero calcio di rigore per il Bologna concesso dopo revisione Var per un tocco di mano di Carboni: dal dischetto Orsolini spiazza Leali. È l’ultima emozione di una partita divertente: vince il Bologna al Dall’Ara.