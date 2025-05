Bologna-Genoa: al via la prevendita per il match di chiusura stagione

Scatterà domani alle 15, la prevendita sul circuito Vivaticket per Bologna-Genoa, la gara che chiuderà la stagione. Pare scontata la caccia al biglietto e il tutto esaurito nei settori rossoblù: perché il match, aspettando di capire se il Bologna correrà o meno per il quarto posto, rappresenterà il congedo dei campioni di Coppa Italia e la possibilità di festeggiare al Dall’Ara un trofeo che mancava da 51 anni. Data e ora dell’evento restano sospesi: è in programma domani un consiglio di Lega straordinario, che in base ai risultati odierni stabilirà se e come spalmare le partite con anticipi e posticipi, con gare in concomitanza per Inter e Napoli che corrono per lo scudetto, così come per squadre che lottano per l’Europa e la salvezza.

In base al calendario dell’ultima giornata, tra l’altro, il Bologna prenderà contatti con Comune, Questura, Prefettura e forze dell’ordine per l’organizzazione delle celebrazioni post Coppa Italia, che già è valsa la promessa del Nettuno d’Oro a Vincenzo Italiano, il condottiero capace di trascinare i rossoblù a superare la gestione Thiago Motta, che pareva insuperabile. C’è l’intenzione di festeggiare allo stadio e coinvolgere la cittadinanza, come già un anno fa, quando la squadra fu portata in parata su pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Maggiore: ma le intenzioni dovranno sposarsi con le tempistiche, che dipenderanno dalla data del match che uscirà dal consiglio di Lega, dato che dopo la sfida con il Genoa scatterà il liberi tutti.

Nel mezzo, ci sarà tempo anche per la classica cena di fine stagione, tra dirigenza, giocatori, staff tecnico e dipendenti. Prima, però la trasferta di Firenze e la gara con il Genoa, per continuare l’onda lunga dei festeggiamenti post Coppa Italia.

Marcello Giordano