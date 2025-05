Bologna-Genoa: Analisi delle Prestazioni e Critiche Dopo la Sconfitta

Ravaglia 5,5 Un po’ svagato nel fare ripartire l’azione. Sui tre gol non ha colpe specifiche, ma con un pizzico di reattività in più almeno una toppa avrebbe potuto metterla.

Casale 5,5 Erroracci difensivi da matita rossa, come quando si accascia al suolo nell’azione del 3-0 lasciando a Vitinha tutto il tempo di crossare per Venturino. Si riscatta parzialmente con il lancio di quaranta metri che innesca il sinistro di Orsolini nell’azione del 3-1. Nel finale ha sul piede la palla del 3-2, ma Sommariva gli nega la gioia.

Lucumi 5,5 Nessuna lucumata ma non dà mai l’idea di essere dentro la partita con la concentrazione necessaria.

Lykogiannis 5 Dopo Holm, il più assente ingiustificato della linea difensiva.

Freuler 5,5 Ha le pile scariche, ringhia ma spara a salve. Guai però a sparare sul soldato Remo.

Aebischer 5 Sul gol dell’1-0 chiude in ritardo su Vitinha. Nonostante la tempra svizzera evidentemente anche lui paga dazio alla festa post Olimpico.

Ferguson 6 Sufficienza di stima perché almeno corre in tutte le zone del campo per farsi perdonare la serata storta della squadra. All’atto pratico non combina nulla, ma è una ‘resa’ da combattente.

Ndoye 6 Al pronti via sembra in stato di grazia come nella notte dell’Olimpico. Nel primo tempo infatti è uno dei pochi a tenere in affanno la retroguardia del Genoa con le sue incursioni. Al 46’ si guadagna un ‘mezzo’ rigore che Monaldi e il Var non hanno la forza di sanzionare.

Castro 5 Fuori dagli schemi, fuori dalla manovra, fuori probabilmente con la testa. Ecco un altro che ha abbassato la saracinesca all’Olimpico. Ma non ci sentiamo di fargliene una colpa. De Silvestri 6 Dentro la partita, sfiora perfino il gol di testa. Celebra bene le 450 gare in A.

Pobega 6 Porta quella sostanza che in mezzo al campo nel primo tempo era mancata.

Cambiaghi 6 Con l’argento vivo addosso, ha sul piede la palla per segnare ma Sommariva si supera.

Calabria sv.

Fabbian sv.

Italiano 5,5 Consegna il primo tempo al Genoa con un’arrendevolezza troppo vistosa, poi stringe i bulloni e nella ripresa almeno è un Bologna di lotta. Il campionato chiuso con tre sconfitte di fila è una macchia, la Coppa Italia resta un’impresa. E quest’ultima pesa assai più di tutto il resto.

Voto squadra 5,5.

Massimo Vitali