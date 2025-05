Bologna-Genoa: attesi trentamila tifosi al Dall'Ara per l'ultimo atto della stagione

Col Genoa sarà una festa, comunque vada: una festa per trentamila. Trentamila tifosi come una settimana fa all’Olimpico, questa volta per partecipare dal vivo all’ultimo atto di una stagione che passerà alla storia. Dopo due soli giorni di prevendita i biglietti staccati per la sfida con il Genoa che andrà in scena sabato alle 18 al Dall’Ara sono già più di 6 mila. Sommati agli oltre 20 mila abbonati, fa sapere il club rossoblù, siamo già a quasi 27 mila spettatori garantiti. Ergo: mancano poco più di 3 mila tagliandi, tra distinti e tribune, per arrivare ai fatidici trentamila. E’ un bottino di poco superiore alla media spettatori interna della stagione in campionato: 27.953 per l’esattezza (fonte Stadiapostcards).

Grazie a questi numeri il Bologna si colloca all’ottavo posto in Serie A nella graduatoria delle presenze allo stadio nelle gare interne. E a precedere il club di Saputo, ovvero al settimo posto della classifica, c’è proprio il Genoa, forte delle sue 31.560 presenze di media al Ferraris, effetto del ritorno in A della scorsa estate. Sabato però trasferta vietata a tutti i residenti nella regione Liguria, che non potranno acquistare biglietti in tutti i settori del Dall’Ara.

m. v.