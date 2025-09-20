Bologna – Genoa, probabili formazioni e dove vederla in tv

Vincenzo Italiano predica calma, che fino a prova a contraria resta la virtù dei forti. Forte come lo scorso anno, sia di testa che di gambe, il suo Bologna fin qui lo è stato solo al Dall’Ara col Como, quando sono arrivati i tre punti: prima e dopo, con Roma e Milan, zero punti, pochissime note liete e tanti rilievi per il taccuino dell’allenatore e del suo staff.

"A Milano siamo venuti meno nelle cose che di solito ci vengono meglio – dice Italiano – ovvero nella produzione offensiva, nella capacità di riempire l’area e nella velocità che serve negli ultimi trenta metri".

Si chiama rodaggio, ma in Italia non può prescindere dall’unico esercizio che salva i giudizi: muovere la classifica. Ecco perché questo pomeriggio, nel cosiddetto fortino Dall’Ara, l’imperativo categorico è (sarebbe) fare un sol boccone del Genoa.

Facile a dirsi, assai meno a farsi se è vero che il Bologna in campionato ha vinto solo una delle ultime 12 sfide di campionato col Grifone. Bestia nera, o giù di lì.

Bologna Genoa: le probabili formazioni

Stadio: Dall’Ara di Bologna, ore 15

BOLOGNA: 4-2-3-1

1 Skorupski 20 Zortea 26 Lucumi 14 Heggem 33 Miranda 19 Ferguson 8 Freuler 7 Orsolini 21 Odgaard 28 Cambiaghi 9 Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

Panchina: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 2 Holm, 41 Vitik, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 80 Fabbian, 6 Moro, 6 Moro, 30 Dominguez, 10 Bernardeschi, 11 Rowe, 24 Dallinga

GENOA: 4-2-3-1

1 Leali 15 Norton-Cuffy 5 Ostigard 22 Vasquez 3 Martin 32 Frendrup 73 Masini 23 Carboni 17 Malinovskyi 77 Ellertsson 29 Colombo. Allenatore: Patrick Vieira

Panchina: 31 Siegrist, 39 Sommariva, 34 Otoa, 21 Ekhator, 2 Thorsby, 10 Messias, 76 Venturino, 9 Vitinha, 30 Cuenca, 8 Stanciu, 18 Ekuban, 11 Gronbaek, 27 Marcandalli, 20 Sabelli, 14 Onan

Arbitro: Collu di Cagliari

Bologna Genoa: dove vederla in tv

Diretta: Dazn dalle 15

Bologna Genoa: l’analisi di Italiano

"Il Genoa è una squadra molto aggressiva, che ti viene a prendere alto e che lavora molto uomo nell’uomo contro uomo", è il ritratto che ne tratteggia Italiano. E il Bologna? Se diciamo che è ancora una squadra alla ricerca della sua migliore versione non si va troppo lontano dal vero. Niente isterismi però.

"Si sono giocate solo tre partite e sappiamo per primi che qualcosa lo dobbiamo aggiustare – aggiunge –. Ma dobbiamo stare calmi e tranquilli, senza farci prendere dall’ansia. L’unica preoccupazione dev’essere quella di fare una grande partita. La qualità in questo gruppo c’è, ma ancora non è venuta fuori: però non possiamo esserci dimenticati delle nostre caratteristiche migliori. C’è tanto da lavorare, ma sono convinto che il lavoro darà i suoi frutti. E basta poco, anche una semplice scintilla, per ripartire alla grande".

Dunque ansia no: presa di coscienza del primo passaggio delicato della stagione sì. Per superarlo tocca provare a battere quel Genoa che il 24 maggio al Dall’Ara, ultima giornata dello scorso campionato, per un tempo annichilì un Bologna ancora stordito dalla festa per il trionfo in Coppa Italia, provocando l’ira funesta di Orsolini (suo l’unico gol nell’1-3 finale).

"Primo tempo indegno, mi sono vergognato". Quattro mesi dopo c’è un Bologna ancora a caccia della sua vera identità ma che già annusa il debutto di giovedì in Europa League sul campo dell’Aston Villa. Un valido motivo per schierare forze fresche oggi?

"Può essere che ci sia qualche interprete nuovo", sta sul vago Italiano. I segreti di formazione, nel calcio, pesano più di quelli di Fatima. E pesano anche le gambe di Dominguez, ‘hombre del partido’ di dicembre e gennaio da ritrovare.

"C’è stato un momento in cui saltava gli avversari come birilli – ammette Italiano – e adesso ha rallentato. Sto lavorando per spronarlo a non mollare: quelle doti non possono essere sparite".

Vale anche per il Bologna: "Col Milan è mancata tutta la fase propositiva, ma in settimana l’abbiamo ripassata...". Vediamo quanto ha recepito lo studente rossoblù.