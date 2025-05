Bologna-Genoa: probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 24 maggio 2025 – Bologna, è qui la festa. Cala il sipario sul campionato, si apre quello sulle celebrazioni della Coppa Italia conquistata a Roma dopo 51 anni di attesa. Sarà l’ora dei saluti per alcuni, mercato e questioni contrattuali da discutere una volta sciolto il nodo del prolungamento di Italiano.

Sarà un arrivederci, invece, per tanti altri, perché a Casteldebole considerano il ciclo appena iniziato e non sono preannunciate rivoluzioni. Sarà l’ultima, ma pure la prima in casa dopo una Coppa Italia, che sarà mostrata e sfilerà al Dall’Ara, dove si preannuncia una serata di festa al triplice fischio: giochi di luce, musica, ospiti, sfilate dei rossoblù sotto i settori del tifo con la Coppa.

Il tutto non sarà che il preambolo alla parata di domani, che partirà dove tutto è iniziato: al Dall’Ara, alle 16,30, per poi dipanarsi verso il centro e rientro.

Sarà una giornata di arrivederci e addii anche perché diversi rossoblù neppure parteciperanno alla cena di fine stagione, in programma lunedì sera a Casteldebole: i nazionali avranno il rompete le righe domani sera, dopo la grande parata cittadina.

Bologna-Genoa, alle 18, altro non è che l’occasione per dare il via alla festa: la squadra di Italiano è ormai fuori dalla lotta Champions, il Genoa salvo. Ma è una festa che i rossoblù di casa intendono onorare, nel tentativo di raggiungere quota 65 punti, che sarebbero 3 in meno di quelli dello scorso anno che bastarono per il quinto posto che valse la Champions.

Tre punti in più o in meno nulla toglierebbero a un’annata storica: racconterebbero però una volta di più l’impresa di un gruppo che disputando 8 gare in più di Champions, è arrivata in fondo in Coppa Italia ed è rimasta in corsa per la Champions fino alla penultima giornata: il tutto nonostante abbia giocato una sola gara al completo.

Già perché guardandosi indietro, non si può dimenticare come fin dall’estate i rossoblù siano stati bersagliati da infortuni (alcuni ripetuti) o abbiano dovuto attendere giocatori che arrivavano da pesanti infortuni rimediati la scorsa stagione o in estate: da Ferguson a El Azzouzi, da Cambiaghi ad Aebischer, da Orsolini a Ndoye, da Dallinga a Castro, da Holm a Calabria, da Pobega a Ogaard fino a Skorupski, Erlic e Pedrola.

È stata soprattutto l’annata dell’esplosione e dei record: per Ndoye, passato dai 2 gol della scorsa stagione ai nove attuali e per Orsolini, che ha toccato quota 14 in campionato e 16 in totale. Per Castro e Dominguez, convocati nella nazionale argentina, mentre Orso a forza di bussare potrebbe ritrovare l’azzurro e Holm ha già riabbracciato la Svezia. E’ stato anche l’anno delle sorprese: vedi i parametri zero Miranda (6 assist) e Lykogiannis (7 assist), a dimostrazione di uomini mercato che sbagliano poco o nulla, perché solo così, con l’undicesimo monte ingaggi della serie A, il Bologna avrebbe potuto competere ai più alti livelli, arrivando alla vittoria.

Un anno fantastico, da celebrare: al Dall’Ara questa sera, per le vie della città domani, privatamente in casa rossoblù lunedì, prime delle meritate feste e di un’estate caldissima, che vedrà tanti rossoblù sulla bocca di tutti. Anche per questo c’è un Italiano da blindare.

