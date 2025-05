Bologna-Genoa: Sfida Storica al Dall'Ara tra Due Blasoni del Calcio Italiano

Si prepara la grande festa al Dall’Ara per celebrare gli eroi dell’Olimpico. La sfida al Grifone metterà di fronte le rossoblù del campionato, due blasoni che sul rettangolo verde possono mettere insieme 16 scudetti e 4 Coppa Italia per un faccia a faccia che va in scena dal 1921 e che ha regalato alcune partite memorabili.

Come il 28 febbraio del 2010 quando a Marassi salì in cattedra il brasiliano Martins Bolzan Adailton, ex amato in terra ligure e pronto a castigare la sua ex squadra con una tripletta che permise al Bologna di ribaltare il match vincendo 4-3 a domicilio.

Andando un po’ più indietro, nel novembre 2006, c’è il gol di Stefano Torrisi su punizione dalla distanza, con il difensore furbo e lesto nel punire il portiere del Grifone, Balasso. Fu il secondo gol di una sfida vinta 3-1 dal Bologna, al Dall’Ara. Ad aprire le danze fu Bellucci e a chiuderle Marazzina mentre il gol della bandiera fu proprio di Adailton, allora in maglia Genoa.

L’ultima vittoria al Dall’Ara contro i rossoblù liguri è datata 2018, sempre a febbraio: i giustizieri di quel Genoa furono Mattia Destro e Cesar Falletti, entrambi a segno nel secondo tempo. La sfida tra Bologna e Genoa è per la seconda volta l’ultima di campionato per Orsolini e compagni.

L’anno scorso si giocò a Marassi, con i ragazzi dell’allora tecnico Thiago Motta sconfitti 2-0, facendo terminare la stagione della qualificazione in Champions League con qualche smorfia sul viso dei tifosi.

Il Bologna-Genoa più memorabile però fu quello giocato a Milano nel 1925, quinto match di una serie di confronti che mettevano in palio il tricolore. Furono Pozzi e Perin a punire il Grifone dopo un match a porte chiuse giocato alle 7 del mattino su un campo tenuto segreto dopo gli spari in stazione al termine del quarto match.

g. s.