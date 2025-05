Bologna-Genoa: tra sorrisi e turnover, la stagione si chiude al Dall'Ara

Quanto conta il Bologna-Genoa di sabato? A stagione virtualmente chiusa forse conta meno dei sorrisi che Joey Saputo e Vincenzo Italiano hanno regalato ieri ai ragazzi e alle ragazze del ‘Bfc Senza Barriere’ che hanno svolto una seduta di allenamento sui campi di Casteldebole prima di posare vicino al trofeo della Coppa Italia, presente l’assessora allo sport del comune di Bologna Roberta Li Calzi. Fratellanza rossoblù e notiziario spicciolo.

Ieri alla ripresa degli allenamenti si è rivisto un po’ a sorpresa in gruppo Estanis Pedrola, che è guarito a tempo di record dall’infortunio muscolare e che probabilmente ha qualcosa da chiedere ai novanta minuti di sabato che al Dall’Ara (calcio d’inizio alle 18) chiuderanno ufficialmente la stagione. Solo oggi Italiano comincerà a preparare la partita ma la sensazione è che col Grifone il tecnico opterà per un ampio turnover, anche per concedere la passerella finale a tutti in uno stadio che si annuncia gremito. Nutrita anche la rappresentanza rossoblù ieri alla tradizionale grigliata di fine stagione. Calciatori, staff tecnico, dirigenti, Saputo: tutti sul prato di Casteldebole, a gustarsi un pranzo speciale al sapore di... Coppa.

m. v.