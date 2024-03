Bologna, il romanzo Champions di Capra : "Io, l’Inter e quella maledetta monetina"

di Massim o Vitali

Bruno Capra, sessant’anni dopo la monetina di Barcellona c’è un Bologna che può riaffacciarsi nella più nobile delle competizioni europee.

"La Champions, sì. Sono sincero: non mi aspettavo una stagione come questa, a Casteldebole stanno facendo qualcosa di eccezionale. Ma adesso siamo quarti e bisogna battere il ferro finché è caldo. Quindi se lei mi chiede se andremo in Champions rispondo che sì, io ci credo. E sarebbe anche il giusto premio alla stagione".

Quante ne vede di squadre più forti del Bologna?

"Inter, Juventus e Milan, le tre che stanno davanti in classifica: tutte le altre oggi non mi sembrano all’altezza del Bologna".

Lei è e sarà sempre il titolare a sorpresa dello spareggio dell’Olimpico.

"Sì, e lo seppi con qualche giorno d’anticipo. Il giovedì Bernardini chiamò da parte me e Renna, che era il sostituto naturale dell’infortunato Pascutti. Ci disse: ‘Domenica gioca Capra’. Renna ebbe un sussulto, a me pareva che avesse anche gli occhi lucidi, forse non se l’aspettava. Allora io dissi: ‘Dottore, faccia giocare Renna, guardi come c’è rimasto male’. Ma Bernardini fu categorico: ‘No, gioca lei. Perché ho già un piano’".

Il piano scudetto funzionò, purtroppo quattro mesi dopo in Coppa dei Campioni a tradire fu la monetina.

"Sia all’andata che al ritorno con l’Anderlecht non c’ero, perché avevo preso una botta al ginocchio. Per lo spareggio di Barcellona invece fui convocato, quella notte non giocai ma fui testimone di quella maledetta monetina lanciata dall’arbitro, che ci punì dopo che per centoventi minuti né noi né loro eravamo riusciti a segnare".

Che effetto le fa pensare che c’è un Bologna che potrebbe tornare a giocare in quella Coppa?

"Beh, spero con tutto il cuore che accada. Anche per vendicare quell’eliminazione che fu figlia solo della sfortuna".

Che cosa le piace del Bologna di Motta?

"Vedo degli automatismi da grande squadra. In campo ogni giocatore sa esattamente quelle che deve fare. Ma faccio una domanda: questi giocatori chi li ha presi?".

Innanzitutto Sartori.

"Ecco, volevo arrivare proprio lì: Sartori da quando è arrivato le ha azzeccate tutte".

Chi è il giocatore più indispensabile?

"Ferguson: lui non può mancare mai".

Zirkzee invece ruba l’occhio a tutti.

"Zirkzee per la fantasia mi ricorda Haller. Non voglio fare paragoni esagerati, perché Haller era davvero un numero uno e quando arrivò da noi giocava già nella sua nazionale: però sì, certe movenze di Zirkzee sono quelle di Helmut. Poi so bene che Zirkzee difende anche, cosa che allora non veniva chiesto agli attaccanti. Anzi, ad Haller Bernardini diceva sempre: ‘Vai in campo e fai quello che vuoi’".

Altre analogia tra i due Bologna?

"Vedo Freuler e Fabbian e mi viene in mente Bulgarelli: perché Giacomo era così forte che assommava le caratteristiche di quei due. Freuler è il metodista classico, schierato davanti alla difesa. Fabbian invece s’inserisce in avanti e cerca la porta. Bulgarelli era così completo e moderno sapeva fare tutte e due le cose".

Quando oggi vede la costruzione dal basso, lei che era un difensore, che cosa pensa?

"Penso che quel giorno all’Olimpico l’ho fatta anch’io. Certo non c’erano gli attaccanti di oggi che pressano anche il portiere: quando avevamo la palla noi l’Inter rinculava dietro. Ma so solo io quanti palloni mi ha allungato Negri con le mani lasciando che fossi io a far partire l’azione. Ricordo anche di avergli detto: ‘Oh qualche volta dai ben la palla anche a Pavinato, che faccia un po’ di fatica anche lui...’. Però ci sta, io nascevo ala e quel giorno tra quelli che giocavano dietro ero quello che aveva i piedi migliori".