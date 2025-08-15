Bologna, il test con l’Ofi. Prima Creta, poi Roma. E Immobile scopre l’abbraccio del Dall’Ara

Ferragosto, Bologna mio ti (ri)conosco. Sono passati tre mesi dall’Impresa dell’Olimpico che ha riannodato il filo con la Storia (leggasi conquista della Coppa Italia) e ovviamente non c’è confronto col posto nella storia che avrà il test con l’Ofi Creta in programma domani notte al Dall’Ara.

Eppure è la prima stagionale davanti ai tifosi, a sette giorni dal debutto in campionato con la Roma del 23 agosto, e fatalmente avrà il sapore del primo caloroso abbraccio: caloroso anche per via delle temperature bollenti di questi giorni.

Del resto nel catino rovente del Dall’Ara, ancorché sempre in notturna, ad agosto tradizionalmente ha visto la luce ogni nuovo Bologna, che si trattasse di un debutto in Coppa Italia (la regola, escluso le ultime due stagioni) o di un’amichevole più o meno di grido.

Nuovo Bologna a cui togliere il velo? In realtà di nuovo domani notte (calcio d’inizio alle 20,45, diretta su Dazn e OneFootball) dal punto di vista pratico non ci sarà tanto da scoprire, in attesa che Sartori e Di Vaio completino il mosaico sul mercato. Con Pobega che rappresenta un gradito ritorno, Zanoli che è un acquisto sicuro, ma congelato e l’ultimo arrivato Heggem che ha appena messo piede a Casteldebole, solo due rossoblù calpesteranno per la prima volte le zolle del Dall’Ara: Martin Vitik e Ciro Immobile.

Non sono due pedine qualunque, perché Vitik è il dopo Beukema designato, mentre Immobile rappresenta il re del gol che fa visita al nuovo regno. Basta e avanza per calamitare le attenzioni degli 8 mila bolognesi rimasti in città, o al rientro da un blitz ferragostano, che hanno già in tasca il biglietto della partita (esaurite solo le poltrone Gold) e che da qui al calcio d’inizio di domani notte potranno farsi ingolosire da un listino prezzi popolarissimo, con le curve Bulgarelli a 5 euro e le tribune a 10.

Vincenzo Italiano il calore del Dall’Ara, emotivo più che meteorologico, lo conosce già e sicuramente in questi mesi gli è mancato. Quanto a Immobile, quando vi ha messo piede da avversario, con la maglia della Lazio, spesso ha fatto le cose in grande: doppietta il 5 marzo 2017, in un Bologna-Lazio 0-2, e doppietta il 6 ottobre 2019, quando sul campo finì 2-2 ma gli occhi di tutti, rossoblù e biancocelesti, erano puntati sulla battaglia di Sinisa Mihajlovic contro la leucemia, per vincere la quale i due popoli al mattino si unirono in un pellegrinaggio a San Luca.

Quale Bologna dobbiamo aspettarci domani notte contro un Ofi Creta che nel 2014 è stato per sette mesi la casa dell’attuale ct azzurro Gattuso e che là davanti schiera una vecchia conoscenza del calcio italiano come l’ex Genoa e Verona Salcedo?

Verosimilmente un undici fotocopia, o quasi, del Bologna che una settimana fa ha sconfitto per 1-0 lo Stoccarda alla Mhp Arena. E dunque con Holm (o De Silvestri), Lucumi, Vitik e Lykogiannis in difesa a protezione di Skorupski, Freuler e Pobega in mezzo al campo e Odgaard alle spalle del tridente Orsolini-Immobile-Dominguez. Più o meno, il Bologna del 23 agosto all’Olimpico.