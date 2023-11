Bologna, il Torino vale l’Europa. Zirkzee è l’ago della bilancia. Motta cerca i gol per il quinto posto

Europa è una parola che a Casteldebole si pronuncia con parsimonia e circospezione. Ma se questa notte il Bologna battesse il Torino, complici i ko nel weekend di Atalanta e Fiorentina, i rossoblù si ritroverebbero al quinto posto in classifica a braccetto con la Roma.

Anche il Toro si presenta al Dall’Ara con prospettive ambiziose: per la squadra di Juric piegare il Bologna vorrebbe dire non solo scavalcarlo in classifica, ma avvicinarsi a grande falcate a quel limbo che sta immediatamente alle spalle della zona Europa e in cui sarebbe lecito sognare. Da che mondo è mondo nel calcio sogni e ambizioni volano sulle ali dei gol: e qui Motta e Juric sono alle prese con un’identica piccola gatta da pelare. Senza Orsolini, in infermeria fino a Natale, Thiago ha perso uno dei suoi due capocannonieri. Gli resta Zirkzee, che fa gola a tutto il calcio che conta e che bisogna sperare che goda sempre di ottima salute, perché se si fermasse anche lui sarebbero guai seri.

"Abbiamo segnato e subito quei gol che ci sono bastati per avere questa classifica, in futuro si vedrà", ha liquidato la facenda Motta.

Controrisposta a distanza di Juric: "Sono soddisfatto di Sanabria e Zapata, ma servono più gol: se cominciamo a segnare di più allora la cosa si fa interessante".

La faccenda è semplice: i 13 gol fin qui segnati dal Bologna e i 10 del Torino dicono che le due fasi offensive non sono ancora all’altezza delle ambizioni di alta classifica. Senza gli infortunati Orsolini e Karlsson, per alzare la soglia della produttività offensiva Motta deve sperare che Zirkzee continui ad esprimersi sui livelli delle prime dodici giornate di campionato e che Saelemakers e Ndoye, gli unici esterni d’attacco di ruolo rimasti al tecnico, rompano il ghiaccio sottoporta. Va da sé che i gol possano arrivare anche da centrocampisti e difensori.

Ma l’ex bomber aggiunto Posch è ancora a secco e nel 4-2-3-1 di Thiago alle guardie svizzere Freuler e Aebischer riesce meglio alzare il muro che affacciarsi nell’area altrui. Juric, se possibile, ha un problema del gol ancora più marcato: il nuovo tandem d’attacco designato, Sanabria-Zapata, fin qui ha portato alla causa granata il risibile contributo di 2 reti, una a firma del paraguaiano e l’altra del colombiano. E dire che parliamo di Zapata, uno che in 11 stagioni di A ha messo a segno 110 reti.

Zirkzee è fermo a quota 6 (di cui 4 in questo campionato), ma ha dieci anni in meno del colombiano e un futuro ancora tutto da scrivere: non necessariamente, spera Thiago, lontano da Bologna. Ma il futuro per Motta è adesso e i suoi pensieri sono tutti concentrati sull’obiettivo di allungare a 5 le vittorie conquistate al Dall’Ara, un bottino che fin qui ha garantito il grosso dei punti in classifica (13 su 18). Quinta vittoria in casa per agguantare il quinto posto.

E pensare che a inizio agosto Thiago parlò di un Bologna "non competitivo per la serie A". Ma quello era tutto un altro Bologna. E questa è tutta un’altra storia.