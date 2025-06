Bologna-Immobile, ci siamo. L’ex bomber della Lazio a un passo. Ormai manca solo la firma ufficiale. Si tratta sulla durata del contratto

Sono le ore decisive per l’approdo di Ciro Immobile (35 anni) a Bologna. La fumata bianca ancora non è arrivata, ma una notizia racconta come potrebbe essere in dirittura d’arrivo: il Besiktas ha svolto sabato il primo giorno di preparazione e Immobile non c’era, nessuna ripresa nelle foto ufficiali del club. L’attaccante attende via libera del Besiktas alla buonuscita e allo svincolo, per raggiungere Bologna. Le parti sono vicine: l’ex Lazio chiede 2,5 milioni per liberare il Besiktas dal suo ingaggio da 6,5 milioni per la prossima stagione, ritenuto non più sostenibile, in cambio dello svincolo. Buonuscita fondamentale per la riuscita della trattativa, dal momento che Immobile non intende rinunciare in toto all’ingaggio, dopo avere detto sì alla proposta del Bologna. La dirigenza non cambierà i parametri del monte stipendi, per non intaccare equilibri economici e di spogliatoio, proprio come nel caso di Dzeko, poi saltato e andato a Firenze: un anno con opzione su una seconda stagione, è la proposta del Bologna a Immobile, con ingaggio da 1,8 milioni più bonus fino a 2. Immobile spinge per avere un biennale e il motivo è presto detto: se ai due milioni e mezzo della buonuscita si aggiungessero i 4 spalmati su due stagioni del Bologna l’attaccante avrebbe coperto i 6,5 che avrebbe dovuto percepire in Turchia nella prossima stagione. La sensazione, però, è se la dirigenza rossoblù imporrà l’1+1 Immobile non dovrebbe fare saltare il banco. Ha già parlato con Italiano, è motivato, sa che da queste parti, nel passato più o meno recente, l’aria per gli attaccanti over 30 in cerca di rilancio nella fase finale della carriera è sempre stata rigenerante. Non che ne abbia bisogno, visto che l’ultima stagione lo ha visto protagonista di 19 reti (15 in 30 partite in campionato) in 41 partite: ma nell’ultimo anno di Lazio qualcosa si era rotto (7 reti in campionato e 4 in Champions in 43 partite). A Bologna arriverebbe uomo d’esperienza: usato garantito e soprattutto di qualità, raccontano i suoi 304 gol segnati in carriera da professionista con le maglie di Lazio, Torino, Besiktas, Pescara, Dortmund, Genoa, Grossseto, Siviglia e Siena, a cui sono da aggiungere i 17 con la maglia azzurra. Numeri che, nella stagione 2019-20, gli sono valsi la Scarpa d’Oro del bomber più prolifico d’Europa. Con quattro competizioni da disputare nella prossima stagione, il Bologna ha la necessità di allungare la rosa, dato che nella seconda parte dell’ultima Dallinga e Castro hanno dovuto fare i conti con gli infortuni. Di più: Dallinga è in fase di ripresa dopo l’operazione per risolvere la pubalgia: Immobile offre garanzie, per di più a costo zero. Il Bologna aspetta. Immobile e il suo entourage sono al lavoro per ottenere il via libera tra oggi e domani: ottimismo in costante aumento, fumata bianca a un passo.