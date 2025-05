Bologna in Arabia Saudita per la Supercoppa: vale due milioni

La notizia è ufficiale e potrebbe cambiare le prospettive economiche del Bologna: prospettive che passano in primis dalla qualificazione per il secondo anno consecutivo a quella Champions League che per le sole gare eliminatorio garantirebbe introiti per circa 50 milioni di euro. Aspettando di capire come finirà la stagione, con il lieto fine che passa in buona parte dallo scontro diretto con la Juventus di domani sera, il club incassa una buona notizia proveniente dalla Lega Calcio, via Arabia. L’Arabia Saudita è stata confermata come sede per la prossima edizione. Con lo stesso format dell’ultima Supercoppa.

La data della manifestazione, che in questa stagione è andata in scena a inizio gennaio, sarà stabilita e ufficializzata più avanti. Intanto la prima decisione è presa: confermato per la prossima stagione il format a quattro squadre, con l’Arabia Saudita che ha scelto di confermare sul proprio territorio la manifestazione, come da contratto.

Ergo, alla vigilia di un rush finale di stagione, la notizia è che il Bologna sbarcherà in Arabia: con un ulteriore montepremi da 16 milioni, due dei quali garantiti dalla sola partecipazione, a cui si potrebbero aggiungere ulteriori 5 milioni in caso di qualificazione in finale, per arrivare a 16 in caso di vittoria.

La comunicazione è stata data nel corso dell’assemblea di Lega serie A andata in scena ieri.

"Le prime due squadre qualificate sono Bologna e Milan (finaliste di Coppa Italia ndr), mentre le altre due saranno le prime due della classifica della serie A al termine del campionato 2024/25".

Bologna e Milan sbarcheranno in Arabia per giocarsela con Napoli e Inter, in corsa per lo scudetto. Un’altra prima volta storica per il club rossoblù nell’era Saputo. Il tutto all’interno di una lunga vigilia in cui il Bologna si gioca pure la finale di Coppa Italia, che garantisce dai 2 ai 5 milioni in caso di sconfitta o vittoria.

Insomma, sul campo il Bologna si giocherà tanti, tantissimi milioni di euro, oltre a qualificazioni europee, in questo finale di stagione: fattori da cui dipendono prospettive, strategie di mercato e possibilità di garantire adeguamenti o necessità di cessioni.

Perché se la Champions garantisce 20 milioni cash in caso di qualificazione fino a 50 milioni di introiti, l’Europa League passa a 10 che potrebbero diventare 20 per introiti globali, mentre la Conference la metà. Insomma si passa dal tutto al poco. Una cosa è certa. Il Bologna sbarca in Arabia, dove il montepremi globale si aggirerà intorno ai 16 milioni: manifestazione che confermerà l’ingresso dei rossoblù tra le big del calcio italiano, dopo la crescita esponenziale delle ultime due stagioni.