Bologna in attesa della finale: Vincenzo Italiano prepara la formazione

Piovono goccioloni grandi come chicchi d’uva sul prato dell’Acqua Acetosa quando alle 15,30 Vincenzo Italiano convoca i suoi ragazzi in mezzo al campo, li colloca a semicerchio e impartisce loro le ultime indicazioni per l’allenamento. Se siano anche tracce di undici titolare per la notte più importante dell’ultimo mezzo secolo di storia rossoblù lo scopriremo solo oggi, un’ora prima del calcio d’inizio della finale. Indizi sì, quelli non mancano e nel primo pomeriggio hanno il colore del Bologna in maglia blu che il tecnico battezza nel quarto d’ora di seduta aperta a giornalisti, fotografi e telecamere. Per la cronaca i blu sono Skorupski, Holm, Beukema, Lucumi, Lykogiannis, Freuler, Ferguson, Orsolini, Fabbian, Cambiaghi e Castro. Saranno anche i titolari di oggi? Difficile dirlo. Difficile anche che un allenatore attento a non farsi sfuggire neanche un sussurro in materia di formazione tolga il velo al Bologna che ha in testa dando così un vantaggio teorico Conceiçao.

Si chiama pretattica e val bene una finale. Poi però ci sono le sensazioni della vigilia e quelle confermano che il Bologna che Italiano fn qui ha tenuto un po’ infermeria e un po’ in naftalina per gettarlo nella mischia nella partita più importante dell’anno è vivo e vegeto e forse, Castro a parte, ha nelle gambe i minuti necessari per lasciare il segno. Al tirar delle somme Skorupski appare imprescindibile, così come i centrali Beukema e Lucumì e la coppia di centrocampo Freuler-Ferguson. I due esterni di difesa dovrebbero essere Holm (ma il ballottaggio con Calabria è apertissimo) e Miranda, mentre in attacco il tecnico sembra orientato a rischiare fin dal primo minuto Ndoye e Odgaard, confermando Orsolini a destra e affidando la maglia di centravanti a Dallinga. Sempre che la notte e la sgambata di questa mattina non portino diversi consigli.

m. v.