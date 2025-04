Bologna in emergenza: infortuni pesanti prima della sfida a Bergamo

L’emergenza è stato il filo conduttore della settimana in casa Bologna. A Bergamo il Bologna arriva senza Skorupski, Ferguson e Calabria. Ma pure con tanti cerotti. Odgaard e Holm sono stati costretti a fermarsi a causa di acciacchi: muscolari per il danese, a un ginocchio per lo svedese.

Che Dallinga sia costretto dalla pubalgia a trascorrere i primi giorni della settimana tra lavoro differenziato e terapie non è più una notizia da fine gennaio, quando il problema fisico ha iniziato a farsi sentire.

E’ una notizia, invece, che Santiago Castro non abbia ancora risolto il problema al piede destro rimediato in nazionale, nel corso dell’ultima sosta. Non è indiscrezione o rumor, è stato direttamente Vincenzo Italiano a parlarne, lasciando intuire come l’argentino sia in dubbio per Bergamo.

"Santi anche a mezzo servizio è un animale, un uomo squadra. Ma speriamo che il problemino che ha al piede gli vada via in fretta, perché la realtà è che se lo sta ancora trascinando. Non è al massimo e tra uno che può andare al tre per cento e uno che può andare più forte è giusto valutare chi può dare di più, visto che Thijs, con Empoli e Napoli ha sfruttato le sue opportunità e anche a Venezia aveva fatto bene".

L’uomo che ha già giustiziato l’Atalanta è in dubbio: come già in Coppa Italia, potrebbe partire dalla panchina, insomma. Sarebbe un’assenza pesante in più in una sfida cruciale per un Castro che come i compagni, non si è comunque chiamato fuori, ed è pronto a dare il proprio contributo eventualmente a partita in corso in una stagione che per lui è quella del lancio e della consacrazione e per il Bologna può rappresentare quella della conferma tra le big del campionato. Dopo la conquista inattesa della Champions nella scorsa annata.

Ma la notizia è pure che Italiano dovrà fare i conti con due attaccanti a mezzo servizio, chiamati a stringere i denti e alla staffetta per farne uno. Sono il simbolo di un Bologna chiamato a gettare cerotti e cuore oltre l’ostacolo per proseguire la scalata e difendere un posto Champions e l’Europa in un finale di stagione che vedrà i rossoblù giocarsi l’accesso alla finale di Coppa Italia prima e il trofeo poi, se il Bologna sarà in grado di difendere lo 0-3 di Empoli.

La stagione inizia a presentare il conto del logorio di un cammino dispendioso, con otto gare europee ad alta intensità e infortuni che hanno offerto a Italiano l’opportunità di avere l’imbarazzo della scelta e la rosa al completo solo nella manita alla Lazio.

E’ stata l’eccezione: a Bergamo sarà di nuovo emergenza.