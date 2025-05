Bologna in Europa League: Sogni di Champions ancora vivi dopo la Coppa Italia

Da Bologna a Riad, passando per l’Europa League o forse, qualcosa in più. La finale di Coppa Italia ha dato una certezza ai rossoblù di Italiano, comunque finisca il campionato sarà certa la partecipazione alla seconda competizione continentale. La vittoria nella notte dell’Olimpico ha infatti permesso alla squadra di Vincenzo Italiano di staccare il pass per l’Europa League, non escludendo sogni più ambiziosi. Sì perché le sconfitte della Roma e il pari di Lazio e Juve hanno lasciato ancora qualche spiraglio al Bologna per sperare nella qualificazione alla Champions bissando lo storico risultato della passata stagione.

Saranno le sfide contro Fiorentina in Toscana e Genoa al Dall’Ara a dare questo ultimo verdetto su un’altra indimenticabile cavalcata. Molto dipenderà anche dalle romane che dovranno rallentare ancora per far riprendere il treno al Bologna e in particolare la Juventus, a parimerito con la Lazio e virtualmente qualificata alla prossima Champions League. Tutto è ancora più che aperto nella corsa alla qualificazione alla massima competizione europea. Certo è che il club di Saputo volerà in Arabia con Napoli, Inter e Milan. Ad oggi, i rossoblù dovrebbero sfidare i nerazzurri di Simone Inzaghi, secondi e designati secondo il format a sfidare la vincitrice della Coppa Italia.

Dall’altra parte potrebbe esserci il Napoli, capolista che se la vedrebbe con il Milan. Un’altra notte tutta da vivere per il Bologna che volerebbe così in Arabia, ancora paese ospitante del trofeo, calcando probabilmente ancora il campo dell’Al-Awwal Park, lo stadio dell’Università Re Sa’ud, casa dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli che l’anno scorso è stato il teatro degli incroci che hanno messo in palio la Supercoppa.

A prescindere dall’avversario, sarà importante esserci, per mettere in vetrina un Bologna capace di uscire dall’anonimato e scucirsi quell’etichetta da provinciale. Un triangolo internazionale per questo Bologna che non ha nessuna intenzione di smettere di sognare e che vivrà un’altra competizione, seppur ristretta nel suo formato, tra le protagoniste e le grandi della nostra Serie A. Toccherà ai rossoblù sul campo e al fato dire se la banda di Italiano riuscirà a mettere la ciliegina sulla torta di questa annata, cominciata in sordina e terminata tra le stelle, ancora una volta.