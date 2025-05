Bologna in finale di Coppa Italia: caccia agli ultimi biglietti per Roma

Si muove la città. Un verso de "La sera dei miracoli" di Lucio Dalla racconta l’attesa con cui Bologna si avvicina alla storica finale di Coppa Italia in programma il 14 maggio a Roma. Non a caso è proprio questa la canzone che il Bologna ha scelto per celebrare il successo nella semifinale di ritorno vinta con l’Empoli e dare il la alla festa per una finale ritrovata dopo 51 anni di attesa, cantata dall’intero Dall’Ara che sogna un miracolo (sportivo). Il Dall’Ara, idealmente ma non solo, si trasferirà all’Olimpico mercoledì della prossima settimana. Erano 29.393 i tagliandi messi a disposizione dalla Lega per la tifoseria rossoblù. La prevendita è iniziata una settimana fa e nei sette giorni riservati alle prelazioni di abbonati, prima, e possessori di fidelity card, sono andati bruciati oltre 28mila tagliandi. Ne restano appena 700 tra le tribune Tevere e Monte Mario, a prezzi compresi tra i 170 e i 220 euro cadauno e domani apre la vendita libera. Italiano lo aveva detto: "Vogliamo portare 30mila bolognesi a Roma". I rossoblù lo hanno seguito, confermando che oltre alla fame di trionfo, storia, sogni e grande calcio, il tecnico è entrato nel cuore dei suoi tifosi. Con la Juventus è stato segnato il record stagionale di presenze al Dall’Ara, con 32.468 e non tutti rossoblù: a Roma ci saranno tutti. Non sarà un semplice esodo, si muoverà una città intera e pure questa sarà una vittoria per il Bologna di Saputo targato Italiano.

"Si conclude domani (oggi, ndr) alle ore 10.00 la fase di prelazione per i fidelizzati dei di Bologna e Milan e sono già oltre 50.000 i tagliandi venduti, con le due Curve già sold out", ha fatto sapere nella giornata di ieri la Lega Calcio. Il che significa che almeno sul fronte della corsa ai biglietti, il Bologna è davanti, alla vigilia dell’apertura della libera vendita, che promette di bruciare i tagliandi residui a disposizione a caro prezzo.

Ma non c’è prezzo per una partita e un Bologna a un passo dalla storia, nello stadio in cui conquistò la Coppa Italia il 23 maggio del 1974 contro il Palermo e l’ultimo scudetto nel 1964 (il 7 giugno) contro l’Inter: l’incrocio questa volta, sarà con l’altra metà di Milano a pochi giorni di distanza dalla sfida di campionato. Oggi, a partire dalle ore 12.00, si aprirà la fase di vendita libera, "con la possibilità per i tifosi rossoneri e rossoblù di aggiudicarsi gli ultimi biglietti per assistere alla finale", chiosa la Lega Calcio. Sarà caccia agli ultimi biglietti.

Marcello Giordano