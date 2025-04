Bologna in Finale: Emozioni e Tributi al Dall'Ara con Lucio Dalla

L’arbitro fischia, la storia è scritta: il Bologna è in finale. E il Dall’Ara non accenna a svuotarsi. E’ festa. Si salta, si balla e ci si emoziona. Perché un appuntamento che mancava da 51 anni, viene sottolineato dalla musica e dalla voce di Lucio Dalla: le note de "La sera dei miracoli" riempiono l’aria. Dopo la Champions della scorsa stagione il Bologna scrive un’altra pagina indelebile. E con la possibilità di ripetersi. E’ la sera dei miracoli, che conferma però come il Bologna sia una realtà. Si spengono le luci, la squadra è sotto la Bulgarelli a caricarsi delle emozioni e delle lacrime di gioia della loro gente, illuminate dalle luci degli smartphone. Spunta lo striscione, che è tributo al percorso della squadra e di Italiano. Ancora un passo da fare, ma grazie ragazzi perché ogni volta ci fate sognare". E poi i cori, si salta, si balla, con Italiano coinvolto con i suoi ragazzi che con le mani gli toccano la testa.

I rossoblù fanno il giro dello stadio per ringraziare la propria gente, prima di fermarsi sotto la Bulgarelli, dove arriva anche patron Joey Saputo. Poi, sono fuochi di artificio e clacson quando la squadra abbandona il campo. Presente e futuro si incrociano con il passato: con lo striscione per l’ex patron e presidente Giuseppe Gazzoni a cinque anni dalla morte. La Bulgarelli espone lo striscione prima del calcio d’inizio e ad applaudire, in tribuna, ci sono pure Lino Saputo e la moglie Mirella, che si godono il Bologna e lo spettacolo. Ma pure il tributo a Papa Francesco, onorato con il minuto di silenzio, nel corso del quale lo speaker legge un messaggio del papa: "Incoraggio a vedere lo sport come un percorso di vita che vi aiuti a costruire una comunità più solidale. Date sempre il meglio di voi". Il Bologna lo ha fatto. Ancora una volta.

Marcello Giordano