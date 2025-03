Bologna al lavoro verso Verona: Holm torna in gruppo, si ferma Fabbian

Bologna, 7 marzo 2025 – Prosegue a Casteldebole la marcia di avvicinamento alla trasferta del Bengodi contro il Verona. A due giorni dal prossimo impegno, il Bologna di Vincenzo Italiano ha lavorato questa mattina sui campi del Centro Tecnico Nicolò Galli dove ha svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo.

Una buona e una cattiva notizia per i rossoblù dall’infermeria: partendo dalla nota lieta, c’è da registrare il rientro in gruppo di Emil Holm, che si è regolarmente allenato con i compagni e che potrebbe anche essere inserito nella lista dei convocati in vista del match di domenica alle 12.30.

Per un giocatore che rientra in gruppo, c’è invece chi si ferma, anche se al momento non sembra per qualcosa di troppo serio. Giovanni Fabbian ha infatti svolto una sessione di allenamento differenziata a causa di un lieve affaticamento e bisognerà attendere le prossime ore per capire se il giocatore potrà essere a disposizione.

Proprio il numero 80 era stato tra i giocatori più in palla delle ultime settimane, con un’ottima prestazione in particolare nel match con il Milan.

Domani vigilia di Verona-Bologna, con i rossoblù che sosterranno la seduta di rifinitura alle 11 e Vincenzo Italiano che presenterà la sfida agli scaligeri, parte del suo passato da giocatore, nella consueta conferenza stampa.