Bologna, Italiano sul Genoa: "Reagiamo subito per tornare quelli dello scorso anno"

Bologna, 19 settembre 2025 – Reagire alla sconfitta e continuare a crescere per tornare quelli della passata stagione. È un Vincenzo Italiano determinato e molto concentrato quello che si è presentato in sala stampa per presentare la sfida al Genoa di domani alle 15 al Dall’Ara. La parola d’ordine rimane quella di questo inizio campionato, continuare a lavorare per aumentare la qualità del gioco ma è chiaro per l’allenatore dei rossoblù che la priorità sia trovare subito il ritorno alla vittoria: “Dobbiamo migliorare l’aspetto offensivo, essere più precisi negli ultimi 30 metri. Ci sono state tre partite molto probanti, abbiamo capito che bisogna andare più veloci e cercheremo di farlo già da domani. Siamo alla quarta giornata, dobbiamo stare calmi, alzare la qualità delle prestazioni e non farsi prendere dall’ansia. Veniamo da una sconfitta e dobbiamo lavorare bene in entrambe le fasi. Dobbiamo solo avere la preoccupazione di fare una grande partita, sia individualmente che come squadra e reagire alla sconfitta”.

Vincenzo Italiano in conferenza stampa. Sabato 20 settembre c'è Bologna-Genoa

Fase offensiva e cambi di formazione

Inevitabile che con l’inizio di un ciclo di partite ravvicinate non si parli anche del possibile ingresso di volti nuovi già contro il Grifone: “Non è una questione di interpreti, dobbiamo lavorare come abbiamo fatto vedere di essere capaci. Trequarti? Che si chiami Odgaard, Fabbian o Bernardeschi, chiunque sta in quella zona del campo deve sapere come attaccare. Siamo mancati in tutta la fase propositiva. Lo sappiamo anche noi. È un dato. Dobbiamo saper essere diversi”.

Di fronte ci sarà la squadra di Vieira, che l’ultima volta si impose al Dall’Ara in una partita dal significato completamente differente: “Il Genoa è una squadra molto aggressiva, l’ultima dello scorso anno l’avevamo giocata con loro. È una squadra con entusiasmo, che lavora tanto sul pressing uno contro uno. Vedendo il Genoa, ho detto ai ragazzi che dobbiamo preparare la partita al meglio sotto l’aspetto mentale, dobbiamo andare forti sin da subito, ci aspetta una gara tosta, giocando anche alle 15”.

Il ritorno di Holm e l'impatto di Rowe

E a proposito di uomini, Italiano ha parlato anche delle condizioni di Holm, rientrato in gruppo in settimana e di Rowe che ha debuttato al Meazza: “Emil è al secondo allenamento con la squadra. Ha un motore importante che va tutelato, non mi piace perdere i giocatori con queste caratteristiche. Da oggi è totalmente recuperato, ha fatto rifinitura con la squadra, verrà il suo momento ora che ci sono tante partite.

Rowe ha giocato 20’ a Milano, ho cercato di fargli assaporare la serie A. Non è semplice entrare e spaccare le partite, mi piace perché si ferma a fine allenamento, chiede, si sta applicando, sono convinto che anche lui potrà fare bene, quando entrerà nei meccanismi. Ha grandi doti, può giocare a destra e sinistra, ci potrà dare tantissimo”.

Dominguez e l'inserimento dei nuovi

Una chiosa poi anche su Dominguez e proprio sull’integrazione dei nuovi: “Tutti si sono messi a disposizione, non è facile perché la lingua è un bel nemico da questo punto di vista ma sono ragazzi intelligenti che sanno come comportarsi. Benja deve migliorare. Ci sono momenti in cui può avere meno minuti ma tutti si devono far trovare pronti. In questo momento so che sta soffrendo perché ha pochi minuti sulle gambe. Ha avuto un periodo dove dribblava avversari come birilli, questa capacità ora l’ha un po’ rallentato ma parlando anche con lui, lavorando e spronandolo a non mollare, gli ho detto che deve iniziare a ritrovare fiducia ed entusiasmo. Quelle doti che ha non sono sparite, basta una scintilla o un episodio positivo. Questo vale per lui e per il resto della squadra. Cercheremo di farlo già da domani”.