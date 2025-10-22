Bologna, Italiano ricoverato per polmonite: "Ma ha già detto di voler esserci a Firenze"

Un fulmine a ciel sereno: Vincenzo Italiano non sarà a Bucarest domani, per Firenze si vedrà. Il tecnico del Bologna è stato ricoverato in seguito a polmonite bilaterale al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, nel reparto di pneumologia diretto dal Professor Stefano Nava. A comunicarlo, nella mattinata di ieri, è stato il club, attraverso una nota in cui ha fornito una specifica importante: "E’ stato ricoverato a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione".

Insomma, la situazione richiede cure, attenzione, riposo e una terapia antibiotica specifica ma non è di pericolo ed è bene specificarlo all’interno di una piazza in cui la memoria corre rapidamente a quanto vissuto con Sinisa Mihajlovic. Italiano aveva avuto i primi sintomi alla vigilia della partenza per Cagliari, pensando però a una banale influenza. La situazione è poi peggiorata nella notte tra domenica e lunedì e dopo i primi consulti con lo staff medico, i dottori rossoblù è emersa la polmonite con necessità di ricovero. L’ondata d’affetto è stata immediata. "Niente scherzi, Vincenzo non farci preoccupare, ti aspettiamo presto": tanti i tifosi che hanno riempito i social di pensieri per lui, a dimostrazione di come l’uomo e il professionista siano entrati nel cuore della gente. E’ un rapporto che Italiano ha sempre ricambiato con entusiasmo.

E’ un leone in gabbia il tecnico, o almeno così lo descrivono. Contatti quotidiani con ciascun dirigente, anche per 3-4 volte al giorno. E se i vertici si informano sulle sue condizioni, lui chiede che Casteldebole sia una macchina in cui tutto funzioni alla perfezione in vista del match con la Steaua.

Con lo staff e lo spogliatoio, poi, i contatti sono ancor più assidui con indicazioni e richiesta di informazione su calciatori e dati della sessione di lavoro. Attraverso il cellulare e le call Italiano è stato presente eccome e seguirà la partita di Europa League dall’ospedale, pronto a dare indicazioni allo allo staff e direttamente allo spogliatoio.

E’ un’esperienza che purtroppo diversi calciatori rossoblù conoscono: perché De Silvestri, Orsolini e Skorupski hanno vissuto per intero il percorso di Mihajlovic, e pure Moro, Ferguson, Lucumi e Lykogiannis, che arrivarono nell’estate del 2022, hanno comunque avuto modo di provare sulla propria pelle cosa significhi preparare e giocare una partita senza il capo fisicamente presente per motivi di salute.

Anche a questa esperienza dovrà appellarsi il Bologna alla vigilia di un match fondamentale per l’Europa League, poi si vedrà. Italiano rimarrà ricoverato cinque giorni, scalpita e ha già annunciato la sua voglia di esserci a Firenze, piazza a cui ha dato tanto e in cui si è consacrato. Ma per ora i medici raccomandano cautela e non è escluso che possa tornare solo al Dall’Ara con il Torino mercoledì prossimo. E’ il momento di fermarsi, non dell’assenza. Italiano c’è, il Bologna dovrà vincere anche per lui e senza di lui a Bucarest, rivivendo sulla propria pelle un’esperienza emotiva di cui, seppur su basi completamente differenti, avrebbe fatto volentieri a meno.