Bologna: Italiano, un tecnico in maschera. Dirige l’allenamento, ma con prudenza

Vincenzo Italiano è tornato. I suoi ragazzi avevano avuto modo di riabbracciarlo alla vigilia della sfida casalinga con il Torino e di averlo a fianco contro i granata, seppur dallo spogliatoio.

D’altronde, la polmonite che lo ha costretto in ospedale il lunedì successivo alla sfida con il Cagliari è avversario subdolo che impone accortezze: come la mascherina che ieri ha indossato per poter tornare a dirigere e osservare la squadra al lavoro, seppur a bordo campo e non da parte in causa come abituato.

E’ una ripresa, un nuovo inizio, dopo il problema di salute: e come Immobile che riprende parzialmente a lavorare con il gruppo, Italiano ha ripreso il suo posto, seppur con qualche accortezza e con meno partecipazione fisica, non potendo accompagnare il lavoro sul campo.

Il tecnico scalpita, la voglia di tornare in panchina a Parma non manca: anzi. Ma il meteo pare inclemente. A Casteldebole, oltre al Parma, si sono studiate le previsioni, che vogliono pioggia battente al Tardini domenica tra pomeriggio e sera: se così sarà, il tecnico sarà chiamato per motivi di salute a ripetere lo schema andato in scena con il Torino: ovvero sarà partecipe della sfida, ma dallo spogliatoio o da uno sky box dello stadio, per evitare acqua e freddo.

Se invece le previsioni dovessero cambiare e il clima volgere al meglio, le intenzioni di Italiano sono quelle di sedersi in panchina. Ma a oggi è opzione secondaria: possibile quindi che di rivederlo al proprio posto se ne riparli in vista della sfida di giovedì con i norvegesi del Brann, in Europa League, o del big match casalingo di campionato con il Napoli, prima della sosta, tra otto giorni.

Intanto Italiano è tornato in postazione di comando, a curare dettagli, schemi e soluzioni: con l’intento di guidare il Bologna alla vittoria al Tardini dopo gli ultimi pareggi, per continuare a veleggiare in alta classifica.