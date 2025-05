Bologna-Juventus 1-1, Freuler risponde a Thuram

Bologna, 4 maggio 2025 - Bologna e Juventus non si fanno male: il Sunday Night della 35° giornata di Serie A termina 1-1. A sbloccare il risultato al Dall'Ara è Thuram dopo 10 minuti, mentre nella ripresa arriva la replica di Freuler. Proteste nel corso della frazione d'apertura da parte per i rossoblù per un contatto, più che sospetto, nell'area dei piemontesi fra McKennie e Freuler. Dopo questo risultato, la Vecchia Signora agguanta Roma e Lazio al quarto posto a quota 63, mentre i felsinei ne hanno appena uno meno.

Le scelte dei due allenatori

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio, Savona, Renato Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; N. Gonzalez, McKennie; Kolo Muani. All. Tudor.

Primo tempo

A partire meglio è la Juventus, subito pericolosa con un tentativo di Cambiaso sugli sviluppi di un angolo, che viene respinto dalla difesa avversaria. Una manovra avvolgente dei piemontesi al 9' libera Thuram, che dal limite dell'area lascia partire un sinistro che buca le mani a Skorupski, tutt'altro che irreprensibile. Il Bologna prova a reagire, prendendosi il possesso palla, mentre la Vecchia Signora prova a colpire in ripartenza. Come al 20', quando Madama sbaglia solo l'ultimo passaggio con Cambiaso, impreciso nel cercare Nico Gonzalez. Sei minuti più tardi si registra il primo vero tentativo dei padroni di casa con Orsolini, che prova a sorprendere Di Gregorio direttamente dalla bandierina, ma l'estremo difensore ex Monza non si fa sorprendere. Proteste vibranti al 30' dei felsinei per un contatto nell'area juventina fra McKennie e Freuler: l'americano sembra agganciare lo svizzero, ma per Doveri non ci sono gli estremi per il rigore e il Var non lo richiama al monitor. La tensione in campo cresce, anche perché subito dopo l'arbitro non concede una punizione al limite agli uomini di Italiano (netto il tocco di mano di Savona). E' l'ultimo vero sussulto della prima frazione, che va in archivio sullo 0-1.

Secondo tempo

Il copione della gara non cambia in avvio di ripresa. E così, dopo un gol annullato a Cambiaso per questione di centimetri, l'insistenza degli emiliani viene premiata al 53': Dallinga fa la sponda per Freuler su un cross dalla sinistra e la conclusione dell'elvetico, deviata in maniera decisiva da Renato Veiga, beffa Di Gregorio. La replica della Juventus sta in un tiro di Nico Gonzalez bloccato in due tempi da Skorupski. Italiano e Tudor sono costretti ai primi cambi: fuori gli acciaccati Miranda e Cambiaso, dentro Lykogiannis e Alberto Costa. E' proprio il portoghese ad avere sui piedi un'occasione colossale al 76': dopo la percussione di Kolo Muani nell'area rivale, McKennie serve il lusitano, che ad un passo da Skorupski non è freddo e si fa murare. Altre sostituzioni da una parte e dall'altra: fanno il loro ingresso, Castro, Pobega, Dominguez, Calabria, Adzic, Mbangula, Douglas Luiz e Conceicao. I ritmi si abbassano e le due formazioni sembrano accontentarsi del pari. Ma al 93', sugli sviluppi di un angolo, il Bologna sfiora il colpaccio con una doppia conclusione: la prima di Cambiaghi viene respinta dai bianconeri, la seconda di Ferguson non inquadra il bersaglio grosso.

Il tabellino

Bologna-Juventus 1-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (87′ Calabria ), Beukema, Lucumí, Miranda (66′ Lykogiannis); Freuler (79′ Pobega), Ferguson; Orsolini (87′ Dominguez) , Odgaard (79′ Castro), Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano. A disp. Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Casale, El Azzouzi, Aebischer, Fabbian. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Renato Veiga, Kalulu; Weah (86′ Mbangula), Locatelli (76′ Douglas Luiz ), Thuram, Cambiaso (67′ Alberto Costa.); Nico Gonzalez (76′ Conceicao), McKennie; Kolo Muani (86′ Adzic). All. Tudor. A disp. Perin, Pinsoglio, Rouhi.

Marcatori: Thuram al 9', Freuler al 54'. Ammoniti: 47′ Locatelli, 73′ Nico Gonzalez, 92′ Alberto Costa , 94′ Castro. Arbitro: Doveri di Roma

Leggi anche: Roma-Fiorentina 1-0: giallorossi inarrestabili, Dovbyk manda ko anche la Viola