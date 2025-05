Bologna-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla

Bologna, 4 maggio 2025 - Il Dall’Ara ospita un incrocio ad altissima tensione tra due candidate alla zona Champions. Il Bologna può sorpassare la Juventus in classifica per la prima volta nella storia a tre giornate dal termine in un campionato a 20 squadre. I rossoblù hanno costruito la propria corsa europea su un rendimento casalingo eccezionale: 23 punti da gennaio in poi, nessuno ha fatto meglio. La Vecchia Signora, invece, non ha vinto due partite di fila da marzo e ha raccolto appena un punto nelle ultime tre trasferte. Attenzione ai calci piazzati: i bianconeri hanno subito il 42% dei loro gol da fermo, record negativo, e segnato solo quattro reti (esclusi i rigori) in queste situazioni. Dall’altra parte, quella felsinea è la squadra che ha rimontato più punti da svantaggio (17), segno di mentalità e persistenza.

I precedenti

Madama è la squadra che ha vinto più partite di Serie A contro il Bologna: ben 79 successi bianconeri, con 53 pareggi e 23 vittorie rossoblù a completare il bilancio. Bologna e Juventus hanno pareggiato tutte le ultime quattro sfide in Serie A, andando entrambe sempre a segno: non impattano in cinque match consecutivi nel massimo campionato dal periodo tra il 1978 e il 1980. La Vecchia Signora è rimasta imbattuta nelle ultime 25 partite di Serie A contro gli emiliani (17V, 8N): per i bianconeri si tratta della striscia aperta più lunga di gare consecutive senza sconfitta nella competizione; l’ultimo successo rossoblù sui bianconeri nel torneo è datato 26 febbraio 2011 (0-2, a Torino, con doppietta di Marco Di Vaio). I piemontesi hanno segnato almeno un gol in tutte le ultime 17 partite di Serie A contro il Bologna (37 reti, 2.2 di media a partita), già striscia record per i bianconeri contro i rossoblù nella competizione. Il punteggio più frequente negli scontri diretti in Serie A tra Bologna e Juventus è l’1-1, finale di ben 24 incontri, tra cui tre delle ultime sei sfide in campionato tra queste due squadre. Nelle ultime 38 sfide nel girone di ritorno in Serie A, i felsinei hanno battuto solo una volta la Juventus (2-0 in trasferta nel febbraio 2011 con doppietta di Di Vaio): 15 pareggi e 22 vittorie bianconere completano il parziale. L’ultima vittoria emiliana nel mese di maggio contro i torinesi risale addirittura al 24 maggio 1959 (4-1 in casa). Nelle 155 sfide di Serie A totali, Bologna e Juventus si affrontano nella 35ª giornata per la prima volta nella storia: nei campionati a 16, 18, 20 squadre si sono sfidati in tutte le giornate prima di oggi da 1 a 38, tranne proprio la 35. Il Bologna non batte in casa la Juventus in Serie A dal 29 novembre 1998 (3-0 con reti di Michele Paramatti, Giuseppe Signori e Davide Fontolan); da allora, in 21 sfide al Dall’Ara ben 14 successi bianconeri e sette pareggi. Nelle ultime otto gare in terra emiliana contro i rossoblù, la Vecchia Signora è sempre andata a segno almeno una volta. Juventus sempre a segno nelle ultime otto sfide in casa del Bologna in campionato, parziale al contrario nel quale i rossoblù hanno mancato l’appuntamento col gol quattro volte.

Le curiosità

Da quando Igor Tudor siede sulla panchina bianconera (30ª giornata), la Juventus è l’unica squadra ad avere realizzato più di un gol da fuori area (due, Manuel Locatelli contro la Roma e Nicolás González contro il Monza); i bianconeri hanno tentato 27 conclusioni dalla distanza in questo periodo (come l’Empoli): meno solo di Lecce (37), Milan (31) e Como (28) in Serie A. Il Bologna ha subito soltanto sei gol (come la Fiorentina) da palla inattiva in questo campionato (solo il Napoli con tre ha fatto meglio); la Juventus, invece, è la squadra della parte alta della classifica (prime 10 posizioni) che ha segnato di meno da fermo (appena nove reti, cinque delle quali su rigore). Il Bologna è sia la squadra che in questo campionato vanta più recuperi offensivi in seguito a pressing (242), sia la formazione che ha prodotto l`interruzione alta di più sequenze degli avversari (420).

Le parole di Italiano

"Proveremo a fare la storia - ha detto Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, alla vigilia - La Juve è forte, e da quando ha cambiato guida tecnica ha fatto prestazioni importanti. In casa nostra però dobbiamo far valere la nostra forza perché qui abbiamo dati del filo da torcere a tutti. Lo faremo consapevoli delle qualità dell'avversario e sapendo che ci giochiamo l'Europa. Noi vogliamo evitare di mandare giù qualche rospo amaro: ci siamo preparati bene per andarcela a giocare.".

Il commento di Tudor

Tudor ha parlato così in vista del match: "La squadra è carica e pronta per affrontare una partita importante come quella contro il Bologna. Douglas Luiz è in crescita, sta lavorando duramente e potrà dare una mano ai suoi compagni. In difesa mancano un po' di giocatori, ma sono sicuro che chi giocherà farà un'ottima gara. Cambiaso e Savona, per caratteristiche, possono essere adattati a giocare come difensori centrali in una difesa a tre. Andrea sta meglio, questa settimana si è allenato bene, è in crescita. Non abbiamo recuperato nessun calciatore infortunato in vista del match del "Dall'Ara". Koopmeiners è ancora fuori e lo stesso discorso vale anche per Gatti e Vlahovic. Dusan speravo di riuscire almeno a convocarlo, ma non se la è sentita. Oltre a loro, ovviamente, non ci sarà Yildiz. Ci mancheranno le qualità di Kenan, ma chi giocherà al suo posto sarà all'altezza e sarà importante per noi. Yildiz seguirà la partita dalla tribuna, per stare vicino ai compagni. Tutti dovranno dare il loro contributo in queste ultime quattro gare, a partire dalla sfida contro gli emiliani. Tutti dovranno pensare soltanto al bene delle squadra. Abbiamo lavorato tanto nel quotidiano per arrivare pronti a questa partita. Il Bologna ha una base solida, costruita nel corso di questi anni, e grande spensieratezza. Inoltre, è una squadra che corre tanto, atleticamente sta bene. Le caratteristiche del Bologna sono quelle di una squadra estremamente fisica, difficile da affrontare perché non molla mai e nel calcio moderno la fisicità annulla tanto la qualità. Sarà fondamentale, dunque, giocare una partita fisica, sul loro stesso livello. Soltanto così potremo provare a sfruttare la nostra qualità per fare la differenza. Non si può giocare per il pareggio. Nella mia carriera non ho mai giocato per il pareggio e sono sicuro che anche i miei ragazzi scenderanno in campo per vincere, non faranno calcoli. Il risultato della sfida di domani contro il Bologna varrà tanto, ma non sarà decisivo".

Le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Gonzalez; Kolo Muani. All. Tudor.

Orario e dove vedere la sfida

Bologna-Juventus è in calendario per domenica 4 maggio, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. La partita verrà trasmessa da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X.

La designazione arbitrale

Bologna-Juventus verrà diretta dall'arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Carbone e Giallatini, il quarto uomo sarà Monaldi mentre al VAR sono stati designati Marini e Mariani.

