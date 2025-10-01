Bologna, la cura Minotti. "Nessun motivo di allarme. Italiano merita tempo. E col Friburgo zero ansie»

"Come sta il Bologna? Sta come una squadra con i pregi e i difetti di inizio stagione. Quindi non vedo nessun allarme: serve solo un po’ di pazienza per consentire a Italiano di caratterizzare il gruppo, di dargli un’impronta".

Lorenzo Minotti è una Treccani del calcio al servizio di Sky, nonché di tutti quelli che si dilettano a chiacchierare di pallone. Mille spunti, mille idee, mille osservazioni: come quelle che sono finite sul suo taccuino domenica a Lecce, dove ha vestito i panni di seconda voce.

Minotti, che Bologna ha visto al Via del Mare?

"Una squadra che nonostante il 2-2 finale, figlio di una marcatura persa, ha cercato il dominio del gioco e che voleva fare la partita".

Voleva, ma non c’è riuscita.

"In questa fase della stagione è normale che ci siano tante cose da registrare. In difesa, per esempio, sono arrivati due centrali nuovi e non è immediato che imparino subito i meccanismi della linea alta che vuole Italiano. Col Lecce è mancata l’intensità, quella che serve anche per far viaggiare la palla più veloce. E forse una ragione c’è".

Quale?

"Era la prima partita giocata dopo l’impegno di Coppa del giovedì e non potevi essere al massimo, mentalmente e fisicamente. E in questo contesto devi inserire anche i nuovi".

Prima volta di Rowe da titolare.

"Il ragazzo ha qualità, ma deve abituarsi a un calcio che non è quello che si giocava in Francia e in Inghilterra. Viene dal Marsiglia come Rabiot, ma Rabiot è un giocatore fatto e finito, che conosce già perfettamente il nostro calcio: ci sta che lui sia pronto subito e che Rowe impieghi un po’ di tempo. Però, per le doti che ha nell’uno contro uno, a Lecce ha rischiato poco le giocate che possono determinare".

Che cosa le piace del nuovo Bologna?

"La profondità della rosa in attacco: lì Italiano ha davvero tante soluzioni che torneranno utili sui quattro fronti".

Cosa invece non la convince?

"Posso dire le due cose che non mi sono piaciute a Lecce. Contro una squadra che si difendeva col blocco basso e le linee di difesa e centrocampo molto strette diventava importante l’imbucata veloce per il trequartista e la punta centrale, il loro venire incontro, il sapersi smarcare: e qui Bernardeschi e Dallinga non lo hanno fatto bene. E poi è mancata la percezione dei pericoli che il Lecce ha creato fin dall’inizio sulla sua corsia sinistra: Orsolini faticava a rientrare, Holm veniva spesso preso in mezzo. Strano che non si sia trovato un rimedio".

Però era ancora calcio di settembre.

"Per l’appunto. Italiano è uno che caratterizza molto le sue squadre e non può riuscirci in poche partite".

Domani c’è il Friburgo in Europa League: gara da vincere?

"Gara da provare a vincere senza farsi prendere dall’ansia di volerla vincere a tutti i costi. Qui bisogna fare un ragionamento su quali siano gli obiettivi del Bologna: se pensi che poiché lo scorso anno hai vinto un trofeo come la Coppa Italia sei già pronto a lottare per le prime posizioni della classifica fai un ragionamento sbagliato, perché non funziona così".

Quali sono invece degli obiettivi che lei ritiene realistici?

"Qualificarsi per una Coppa, e penso all’Europa League o alla Conference, e in più fare qualche exploit in Europa, magari coltivando qualche altro sogno tra Coppa Italia e Supercoppa italiana. Però i valori nel calcio contano: il Bologna ha perso, in trasferta, con Roma, Milan e Aston Villa: tutte squadre più forti, con obiettivi di stagione importanti".

Intanto il Parma di Cuesta si è sbloccato con la prima vittoria.

"Allenatore giovane e rosa che è la più giovane, per calciatori impiegati, della serie A. Lì serve ancora più pazienza, ma il progetto del club è chiaro".

Modena e Cesena comandano in B.

"Il Modena sta programmando il sogno di tornare in A, il Cesena nella stagione in cui ha ridimensionato il monte ingaggi puntando su prestiti e svincolati si è rivelata subito una squadra quadrata. Fin qui un bravo a entrambe".