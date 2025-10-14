Bologna, la democrazia di Italiano funziona. Solo tre squadre hanno usato più giocatori

Ci sono allenatori che predicano la democrazia e all’atto pratico, nelle scelte tecniche, si rivelano figli di rigide gerarchie. E poi ci sono allenatori come Vincenzo Italiano: che la democrazia la predica e la attua. "Quando cominceranno le partite ogni tre giorni voglio che siano tutti pronti perché ci sarà davvero bisogno di tutta la rosa", proclamò il tecnico a luglio.

Le partite ogni tre giorni sono già cominciate e dopo la sosta ricominceranno: per il Bologna (e per tutte le italiane impegnate nelle coppe) a un ritmo addirittura vertiginoso, che si tradurrà nel tour de force di 7 gare in 21 giorni. Meglio arrivarci già rodati, deve aver pensato Italiano. Che, nel dubbio, nelle prime 8 uscite ufficiali della stagione ha già impiegato 24 elementi della rosa. Solo Udinese, Cremonese e Sassuolo hanno ruotato un numero superiore di calciatori: 25. E curiosamente sono tre club che non avranno impegni continentali.

Ma Italiano vuole tutti sulla corda e, soprattutto, tutti (o quasi) con un minutaggio adeguato nelle gambe, proprio per far sì che tutti siano pronti di fronte all’emergenza di un infortunio o una squalifica.

Superfluo elencare i 24 rossoblù che il tecnico ha ruotato tra campionato e Europa League. Si fa prima a individuare i due che fin qui sono rimasti a secco di minuti: Ravaglia e Sulemana. Il ‘fin qui’ è doveroso per il ragionamento fatto in precedenza: dal 19 novembre, domenica di Cagliari-Bologna, al 9 novembre, domenica di Bologna-Napoli, si giocheranno le famose 7 partite in 21 giorni ed è quasi impensabile che in questo lasso di tempo Ravaglia e Sulemana non trovino spazio allargando la rosa dei calciatori impiegati a 26.

E’ la famosa rosa lunga, a cui il tecnico siciliano attinge a piene mani un po’ per attitudine alla meritocrazia (o democrazia che dir si voglia) e molto per necessità. Italiano lo faceva fin dai tempi di Firenze ed è un modus operandi che lo ha portato, nelle ultime quattro stagioni, a centrare altrettanti finali (2 di Coppa Italia e 2 di Conference League). Tradotto: è un metodo che paga. Dopodiché gli stakanovisti e quelli impiegati col contagocce ci sono e ci saranno sempre.

A Casteldebole comandano la graduatoria dei più impiegati Skorupski, Orsolini, Lucumi e Cambiaghi: tutti e quattro sono scesi in campo, a prescindere dal minutaggio, sia nelle 6 gare di campionato che nelle 2 di Europa League. Chiudono la classifica, con una presenza a testa, Immobile e Casale, infortunatisi alla prima di campionato con la Lazio. Tra gli stakanovisti non può mancare Freuler, 7 volte in campo ma per minutaggio secondo solo all’imprescindibile Skorupski.

E qui il pensiero corre a Ravaglia. Un anno fa Italiano regalò gli la prima maglia da titolare alla quinta giornata di campionato, il 22 settembre a Monza (vittoria per 2-1). Difficile immaginare che in una delle prossime 7 partite non ci sia di nuovo spazio per lui. Sulemana, invece, è stato in infermeria per più di un mese. Ma ora che è guarito non vede l’ora anche lui di sperimentare la democrazia del suo allenatore.