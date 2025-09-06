Bologna, l’attesa del 10. Bernardeschi e Italiano, era scritto nel destino: prossima sfida il Milan

Vincenzo Italiano lo aveva congedato dalla serie A con una sconfitta, il 21 maggio 2022, giorno di Fiorentina-Juventus 2-0, ultima di campionato e ultima di Federico Bernardeschi (in maglia bianconera) in serie A.

Quello stesso Italiano che due settimane fa all’Olimpico gli ha riconsegnato la serie A su un vassoio d’argento, nella forma del quarto d’ora finale della sfida con la Roma.

La sostanza è che ‘Berna’ è tornato: se per fare la differenza, come si chiede ad ogni numero dieci che si rispetti, lo scopriremo solo vivendo, ma soprattutto giocando.

Quel 21 maggio 2022, va detto, non fu una partita qualunque per Italiano, che alla prima stagione in viola battendo i bianconeri al Franchi al fotofinish riportava la Fiorentina in Europa, nella fattispecie in Conference League, dopo sei anni di assenza. Bernardeschi invece, in quello che era il grande incrocio degli affetti (il suo passaggio dal viola al bianconero è dell’estate 2017), usciva di scena in punta di piedi dal massimo proscenio nazionale, pronto a misurarsi di lì a poco con la nuova avventura di oltreoceano con Toronto e la Major League Soccer.

La pausa sabbatica è durata tre anni e ora che l’anagrafe dice 31 Bernardeschi è pronto a rituffarsi in grande stile in un campionato che lo ha visto protagonista per otto stagioni, tre con la maglia della Fiorentina e cinque con quella della Juve.

Qui sarà il jolly d’attacco, la nota imprevedibile dello spartito di Italiano, quel tocco di estro e imprevedibilità che tornerà utile per far saltare il bunker delle altrui difese quando gli spazi si chiudono e solo una giocata individuale è in grado di fare la differenza. Alternativa di Orsolini sulla corsia destra o alter ego di Odgaard (specie dell’Odgaard con le gomme un po’ sgonfie di questo avvio di stagione) nel ruolo di ‘sottopunta’?

Italiano non è tipo da cristallizzarsi con soluzioni uniche e definitive. Per dire: là davanti per tutto il precampionato il tecnico aveva sperimentato un Bologna a due punte (come opzione di scorta), ma è una soluzione che l’infortunio di Immobile per il momento ha mandato in soffitta. Più facile il trequartista alle spalle del centravanti: e qui molte strade portano a Bernardeschi.

Il Milan al Meazza, dopo la sosta, è già un primo banco di prova per misurare la fiducia di Italiano nel Bernardeschi desideroso di riaffacciarsi alla serie A. Il colpo al ginocchio rimediato a inizio agosto in amichevole ha solo rallentato la voglia di recuperare il tempo perduto di un ragazzo che, come ha candidamente ammesso nel giorno della presentazione, aveva voglia di tornare a fare i conti con la pressione del calcio italiano.

Pressione significa anche pressing quando la palla ce l’hanno gli altri. E qui Bernardeschi deve riappropriarsi di una fase di gioco che in Major League Soccer resta un’autentica sconosciuta.

Nel dubbio provvede Italiano, autorità in materia e autentico martello. E con quattro competizioni a disposizione, il ‘nuovo’ Bernardeschi non vede l’ora di farsi incudine.