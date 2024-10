Bologna, l’Isola del tesoro. Italiano fa scalo a Cagliari per ritrovare la vittoria. Ma non è un porto sicuro

La missione del Bologna questa sera a Cagliari è declinare un verbo che i rossoblù di Vincenzo Italiano da luglio ad oggi, mettendo nel conto anche le amichevoli, spesso con avversari morbidi, del ritiro, hanno declinato solo quattro volte: vincere. Bressanone, Caldiero, Sudtirol e Monza: ecco gli unici scalpi da tre punti dei rossoblù nei primi tre mesi della stagione della Champions. Decisamente un bottino magro.

Ma oggi bisogna anche mettersi nei panni degli avversari e convenire che per il Cagliari di Davide Nicola non ci sia occasione più ghiotta per rimettersi in carreggiata, dopo il ko di Udine, che quella di provare a sfruttare il fattore campo contro un Bologna che fin qui sul piano dei risultati è stato assai balbettante. Poi c’è la cabala, che nel caso di strisce negative nel calcio assume l’etichetta di tabù. Ebbene: se nella recente storia c’è un campo-trappola per il Bologna quello è precisamente Cagliari.

Sembra incredibile ma dalle ultime cinque trasferte di campionato sull’isola il Bologna ha ricavato altrettante sconfitte: la prima a firma di Pippo Inzaghi (0-2), a seguire tre con Sinisa Mihajlovic (2-3, 0-1 e 1-2) e infine l’ultima con Thiago Motta (1-2) Si, proprio il quasi imbattibile Thiago cadde a Cagliari lo scorso 14 gennaio, pagando la luna storta di Calafiori che vanificò l’iniziale vantaggio firmato da Orsolini. Andò uguale due anni prima (11 gennaio 2022), quando Orsolini sbloccò la partita e i sardi misero la freccia nel finale, sfruttando l’inevitabile crollo fisico di un Bologna decimato dal Covid che aveva sostenuto un solo allenamento collettivo a Casteldebole. Fu la famosa partita che il presidente del Cagliari Giulini s’impuntò perché si giocasse e che un infuriato Sinisa nel dopo gara commentò così: "Oggi non si doveva giocare ma nel calcio la ruota gira".

Si spera che la ruota oggi giri anche per Italiano, che inaugura una settimana di sfide conto due avversari che a luglio, quando uscirono i calendari, sarebbero stati etichettati come più che abbordabili: il Cagliari oggi alla Domus Arena e il Lecce sabato al Dall’Ara. Una partita alla volta, osserverebbe giustamente il tecnico rossoblù, che ieri non ha fatto conferenza stampa e che sull’aereo per Cagliari ha fatto salire anche Lewis Ferguson, l’universale di Scozia che esce finalmente dal tunnel in cii era entrato lo scorso 13 aprile, quando il suo ginocchio destro andò in frantumi.

Presentarsi con un Ferguson in più nel motore aiuta (anche se questa sera lo scozzese si accomoderà solo in panchina). In teoria aiuta anche aver saltato a piè pari la gara col Milan, rinviata a causa dell’alluvione che ha messo in ginocchio la città. Aiuterebbero molto anche i gol degli attaccanti e Italiano adesso ha solo l’imbarazzo della scelta dovendo pescare tra Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Ndoye, Iling-Junior e Karlsson.

Non saranno assi da area da rigore ma di sicuro sono pedine il cui potenziale fn qui non è stato sfruttato a dovere: e qui tutte le strade portano a Italiano. A proposito: con Cagliari fanno dieci giornate di campionato. Quelle che bastano per stilare un giudizio.