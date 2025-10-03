Bologna, manca sempre il lieto fine. Orsolini fa illudere il Dall’Ara. Il Friburgo trova il pari su rigore. L’Europa League è già in salita

Tra tanti uomini vestiti d’azzurro, nemmeno un principe. Altra storia senza lieto fine. Il Bologna resta una bella addormentata. In tutti i boschi: come in serie A, anche in Europa League. Dopo la sconfittina di Birmingham e il pareggino di Lecce, ecco il "punticino" con il Friburgo. E’ Vincenzo Italiano a catalogare così l’uno a uno di ieri sera. Tutti speravano fosse la notte della svolta, l’epifania di una nuova stagione. Invece: anche stavolta, svoltiamo domani. Non basta il regalo del loro portiere, né il primo ‘toc toc’ europeo di Orso. Non basta la voce del Dall’Ara. E ancora una volta non bastano le mani da supereroe di Skorupski: no, il Bologna non si sveglia. Resta un gigante addormentato. O se volete, l’unico ‘zigant’ in campo ieri era quello stampato sulla terza divisa, tutta azzurra appunto. Unico, vero tocco di colore in una serata grigia, dove i rossoblù confermano di attraversare un momento complicato. Se sia fisiologico o strutturale, lo dirà soltanto il tempo. Quello a cui giustamente si appellava alla vigilia Italiano, chiamato a ripartire con aspettative lievitate dopo la vittoria della Coppa Italia, ma con una squadra forse meno forte. Almeno sulla carta. Almeno questo dicono ora i valori dopo sette partite, con appena due successi, in campionato - Como e Genoa - e la porta di Skorupski rimasta inviolata una sola volta (con Fabregas). Tradotto: il Bologna è una squadra che segna poco, ma un gol lo subisce sempre.

Ad analizzare le partite fin qui - è vero - mai delle cadute clamorose, ma nemmeno delle vette da grandissima squadra quale ci ha legittimamente fatto credere di essere nelle ultime due stagioni. Cosa significa questo? Che la base buona c’è, che la strada è tracciata, ma vanno oleati i meccanismi con l’ingresso dei nuovi e dopo l’uscita di due imprescindibili com’erano Beukema e Ndoye (nel dubbio, quest’ultimo in gol anche ieri sera con il Nottingham). Tante le analogie con la passata stagione, quando la svolta arrivò dopo la sosta d’ottobre. Ecco, domenica dopo il Pisa, la serie A si fermerà: mai momento fu più propizio.

Lo dice il Bologna di ieri, che ha sofferto il Friburgo troppo, se l’intenzione è quella di andare avanti in questa Europa League, che non ha più l’alibi della Champions "ingiocabile". Arrivava forte della vittoria al debutto con il Basilea, il Friburgo: squadra molto compatta, corta, a chiudere le linee di passaggio di Ferguson e compagni. L’avvio fa capire l’andazzo. Per un caso, i rossoblù non vanno sotto, quando sempre sugli sviluppi di corner, prima Lienhart non centra la porta e poi Manzambi a botta sicura trova Castro a salvare sulla linea. E per un regalo il Bologna si porta avanti al 29’: Lienhart respinge malissimo, Cambiaghi tira, Atubolu smanaccia goffamente e Orso sotto porta sigla il suo primo gol europeo in carriera. Ti aspetti che lì il Bologna decolli e invece si adagia, credendo di poterla gestire, ma non avendo la tranquillità per farlo. Nella ripresa, Schuster toglie un Grifo invisibile per uno Scherhant scatenato: Skorupski lo ipnotizza. Il portierone polacco si supera un minuto dopo su un batti e ribatti in area, ma il Var richiama l’arbitro Minakovic: mani di Castro ed è rigore. Adamu calcia per terra, ma spiazza San Lukasz: è uno a uno. I rossoblù vivono mezz’ora da incubo. Bernardeschi, Dallinga, Rowe e Miranda entrano senza incidere. Il forcing finale è solo un riflesso di nervi, più che idee. Quelle vanno rinfrescate in fretta. Nel dubbio, in un modo o nell’altro, va battuto il Pisa.