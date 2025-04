Bologna: Marco Di Vaio conferma il rinnovo di Italiano dopo la Coppa Italia

Terzo indizio sul rinnovo di Italiano. Dopo quelli seminati dall’ad rossoblù Claudio Fenucci e dal tecnico stesso, a parlare questa volta è il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio, alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Empoli: "Con il mister c’è l’assoluta volontà di parlare di prolungamento", conferma il dirigente. Un primo incontro per manifestare la volontà c’è già stato e il tecnico ha spiegato come il Bologna sia una big e con Saputo possa ambire a qualunque cosa.

L’obiettivo è tenersi stretto il tecnico: "I segnali sono positivi – conferma – noi vogliamo sederci con lui per parlarne e il mister ha voglia di programmare il futuro con noi. Le prospettive ci sono, le volontà non mancano". Gli approfondimenti, però arriveranno a bocce ferme, a fine stagione: "Siamo molto emozionati come club, dirigenza, squadra e staff tecnico. Lo siamo come uomini perché stiamo vivendo un momento storico. Non è questo il momento di affrontare e approfondire certi discorsi, tutte le nostre energie e risorse nervose sono rivolte al vortice di partite che siamo chiamati ad affrontare. Queste partite del finale di stagione sono molto importanti, c’è troppo in ballo per fermarsi, distrarsi e parlare di altro che non sia il campo e il presente. A fine stagione affronteremo la questione con calma, anche perché le prospettive sono positive".

E la squadra è forte e in ascesa: "Abbiamo costruito questa squadra giorno per giorno, è stato un lungo percorso e ora siamo felicissimi di quello che viviamo e regaliamo alla gente dopo aver passato momenti delicati. Siamo una realtà solida il cammino che stiamo facendo in Coppa e campionato può consolidare squadra e club ai vertici".

Marcello Giordano