Bologna: Marco Di Vaio esplora talenti argentini per il calciomercato estivo

A tre settimane di distanza dall’ultimo viaggio di Marco Di Vaio in Argentina, proseguono i rumors relativi a contatti e giocatori visionati dal Bologna in vista dell’estate. Strategie e obiettivi saranno decisi una volta che saranno chiare le prospettive: ovvero se il Bologna si qualificherà per l’Europa e quale, quanti big potrebbero partire e se saranno riscattati o meno Pobega e Casale, è chiaro che il Bologna lavora su più fronti. Che nell’ultimo viaggio oltreoceano Di Vaio abbia visionato Maher Carrizo (19 anni, 3 reti nel campionato argentino fin qui), erede di Castro al Velez e nella nazionale Under 20 albiceleste è certo.

Tyc, media argentino, fa sapere che emissari rossoblù hanno osservato pure Leonel Perez, classe 2004, centrocampista dell’Huracan, che ama giocare davanti alla difesa, di stazza (circa 190 centimetri), come piacciono a Giovanni Sartori, impiegato in patria in una mediana di un 4-2-3-1 e non ancora nel giro delle nazionali: insomma, potrebbe essere un investimento a basso costo in stile Dominguez. m. g.