Bologna mercato, Roma respinta: Dominguez rimane. Sulemana per accontentare Italiano

Bologna, 1 settembre 2025 – Arriva il colpo last minute e porta il nome di Ibrahim Sulemana, 22 anni, centrocampista ghanese Under. “Volevamo fare qualcosa a centrocampo, ma non ci siamo riusciti”, aveva dichiarato Italiano dopo il successo sul Como. Invece, a sorpresa, quando neppure il tecnico ci sperava più, la dirigenza rossoblù si inserisce nella girandola di centrocampisti dell’ultimo giorno che porta Rabiot al Milan e Musah all’Atalanta e il Bologna a strappare il centrocampista under nerazzurro, pronto ad accettare di rimanere fuori dalla lista Uefa pur di giocarsi più spazio in serie A. Niente visite mediche, dato che il ragazzo è in Ghana con la nazionale: anche per questo Bologna e Atalanta hanno pattuito un prestito oneroso da 500mila euro con diritto di riscatto da 10.

Il rinforzo richiesto da Italiano per allungare la rosa in mediana è arrivato. E pure le operazioni in uscita necessarie per asciugare la rosa, incassare nuovi denari. Posch si accasa al Como in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni, per Urbanski (scadenza contratto 2026), tra Maiorca e Copenaghen, la spunta il Legia Varsavia: in Polonia c’è tempo un’ulteriore settimana per le operazioni e sarà ufficializzata a breve la sua cessione per 3,5 milioni di incasso più il 30 per cento sulla futura rivendita.

Ma arrivano pure i rifiuti definitivi alle cessioni di Lucumi e Dominguez: permanenze che confermano la bontà della rosa attuale, e nel caso dell’argentino Dominguez, fanno sì che la dirigenza rossoblù non rinforzi una diretta concorrente all’Europa lasciandola scoperta di alla voce esterno sinistro d’attacco.

L’argentino è a serio rischio dall’esclusione dalla lista Uefa, ma la scelta, come per Lucumi, è stata quella di mantenerlo sapendo che ci sarà qualche mal di pancia da gestire, comunque nell’arco di una stagione in cui i rossoblù dovranno disputare quattro competizioni: più della voglia di far cassa (la Roma offriva un prestito con obbligo da 15 milioni più bonus fino a 18) e delle intenzioni di Dominguez e Lucumi hanno prevalso le necessità di club e calciatore ed è un bel segnale per Vincenzo Italiano.

Restano un paio di situazioni da definire: la prima riguarda Karlsson. E’ in uscita. Pressing fino all’ultimo dell’Aberdeen (in Scozia il mercato chiudeva a mezzanotte), con lo svedese titubante, complici anche la Grecia e la Turchia aperte fino al 12.

In uscita anche Ilic, che ha proposte dall’Olanda, dove il mercato chiude oggi, ma il centrale serbo è stato proposto pure in Russia e Turchia. Priorità all’uscita di Karlsson, dato che Ilic, in quanto Under, potrebbe rimanere come quinto centrale nella lista italiana, fuori da quella europea, come pure Karlsson, che ha bisogno di andare a giocare per sperare di ritrovare la nazionale nell’anno che porta al mondiale.

Nodo insoluto è invece Kevin Bonifazi. Da capire se il giocatore accetterà di discutere la risoluzione di contratto per poi cercare squadra da svincolato o preferirà (più probabile) attendere gennaio e un eventuale prestito in vista degli ultimi 6 mesi prima della scadenza di contratto.