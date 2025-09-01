Bologna mercato, Roma respinta: Dominguez rimane. Sulemana per accontentare Italiano
A Casteldebole è prevalsa la volontà di non rafforzare una diretta avversaria per l’Europa. Resta anche Lucumi. Il ghanese in prestito dall’Atalanta per allungare la mediana. Posch al Como, Urbanski al Legia. Rebus Karlsson
Bologna, 1 settembre 2025 – Arriva il colpo last minute e porta il nome di Ibrahim Sulemana, 22 anni, centrocampista ghanese Under. “Volevamo fare qualcosa a centrocampo, ma non ci siamo riusciti”, aveva dichiarato Italiano dopo il successo sul Como. Invece, a sorpresa, quando neppure il tecnico ci sperava più, la dirigenza rossoblù si inserisce nella girandola di centrocampisti dell’ultimo giorno che porta Rabiot al Milan e Musah all’Atalanta e il Bologna a strappare il centrocampista under nerazzurro, pronto ad accettare di rimanere fuori dalla lista Uefa pur di giocarsi più spazio in serie A. Niente visite mediche, dato che il ragazzo è in Ghana con la nazionale: anche per questo Bologna e Atalanta hanno pattuito un prestito oneroso da 500mila euro con diritto di riscatto da 10.
Il rinforzo richiesto da Italiano per allungare la rosa in mediana è arrivato. E pure le operazioni in uscita necessarie per asciugare la rosa, incassare nuovi denari. Posch si accasa al Como in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni, per Urbanski (scadenza contratto 2026), tra Maiorca e Copenaghen, la spunta il Legia Varsavia: in Polonia c’è tempo un’ulteriore settimana per le operazioni e sarà ufficializzata a breve la sua cessione per 3,5 milioni di incasso più il 30 per cento sulla futura rivendita.
Ma arrivano pure i rifiuti definitivi alle cessioni di Lucumi e Dominguez: permanenze che confermano la bontà della rosa attuale, e nel caso dell’argentino Dominguez, fanno sì che la dirigenza rossoblù non rinforzi una diretta concorrente all’Europa lasciandola scoperta di alla voce esterno sinistro d’attacco.
L’argentino è a serio rischio dall’esclusione dalla lista Uefa, ma la scelta, come per Lucumi, è stata quella di mantenerlo sapendo che ci sarà qualche mal di pancia da gestire, comunque nell’arco di una stagione in cui i rossoblù dovranno disputare quattro competizioni: più della voglia di far cassa (la Roma offriva un prestito con obbligo da 15 milioni più bonus fino a 18) e delle intenzioni di Dominguez e Lucumi hanno prevalso le necessità di club e calciatore ed è un bel segnale per Vincenzo Italiano.
Restano un paio di situazioni da definire: la prima riguarda Karlsson. E’ in uscita. Pressing fino all’ultimo dell’Aberdeen (in Scozia il mercato chiudeva a mezzanotte), con lo svedese titubante, complici anche la Grecia e la Turchia aperte fino al 12.
In uscita anche Ilic, che ha proposte dall’Olanda, dove il mercato chiude oggi, ma il centrale serbo è stato proposto pure in Russia e Turchia. Priorità all’uscita di Karlsson, dato che Ilic, in quanto Under, potrebbe rimanere come quinto centrale nella lista italiana, fuori da quella europea, come pure Karlsson, che ha bisogno di andare a giocare per sperare di ritrovare la nazionale nell’anno che porta al mondiale.
Nodo insoluto è invece Kevin Bonifazi. Da capire se il giocatore accetterà di discutere la risoluzione di contratto per poi cercare squadra da svincolato o preferirà (più probabile) attendere gennaio e un eventuale prestito in vista degli ultimi 6 mesi prima della scadenza di contratto.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su