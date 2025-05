Bologna-Milan: Analisi delle Prestazioni dei Giocatori e Risultato Finale

Skorupski 5,5 Qualche incertezza in uscita, rimedia nel primo tempo su Jovic. Incolpevole sui gol, ma non ha la sicurezza solita a cui aveva abituato.

De Silvestri 5 E’ dalle sue parti che il Milan prova a sfondare e il Bologna soffre. Prova a reagire e tenere botta e trova il lancio che dà il là all’azione del vantaggio, ma dalle sue mattonelle nascono i gol con cui i rossoneri ribaltano la gara e Gimenez lo inchioda con il 3-1.

Beukema 6 Mura Jimenez su una delle occasioni rossonere del primo tempo, sempre attento e al posto giusto, anche in impostazione. E’ l’ultimo a mollare e il primo a provare a tenere la barra dritta anche nel crollo finale.

Erlic 6 Costretto al forfait dopo mezzora per un problema alla caviglia destra.

Lykogiannis 6,5 Salva un gol fatto su Pulisic in scivolata, non rinuncia ad affondare e una sua incursione crea pensieri a Maignan nel primo tempo e mette un cross interessante per Orsolini. Non riesce a chiudere su Chukwueze nell’azione del 2-1 rossonero, pur tentando una diagonale sul lato opposto alla sua zona di competenza: non è il principale responsabile.

Moro 6 Tra i centrocampisti è l’unico che tenti qualche verticalizzazione.

Freuler 6 Cervello, carattere e lucidità, ma pure lui perde un po’ le misure dopo i cambi.

Pobega 6,5 Non sempre appariscente, ma preziosissimo: mette un cross con il contagiri che Orso spara alto, sfiora il gol di testa a fine primo tempo e battaglia con gamba e corsa con Loftus-Cheek, vincendo il duello. Dopo la sua uscita, il Bologna perde il controllo della mediana.

Dominguez 6 Vivace in avvio, non sempre continuo. Punta Tomori, che si infortuna in un contrasto e pure Thiaw. Sfiora il gol con tiro a giro, ma Maignan ci mette una pezza.

Dallinga 5 Combina poco o nulla: zero alla voce conclusioni, ma fatica pure a essere riferimento per la manovra in appoggio.

Aebischer 5 Fatica a reggere l’urto in mediana.

Cambiaghi 5 Perde il pallone che porta all’1-1, non trova il 2-2.

Castro 5,5 Ci prova di testa, è ancora lontano dalla miglior condizione.

El Azzouzi 5 Fuori condizione, partecipa all’imbarcata finale.

Allenatore Italiano 5 Cambia cinque uomini in avvio rispetto alla Juventus, ma il Bologna non cambia spartito. Il crollo arriva nella ripresa con le sostituzioni, in vista della finale di Coppa Italia: frettolose dato il crollo. Sfuma il quarto posto.

Voto squadra 5

Marcello Giordano