Bologna, adesso si fa sul serio. Il Milan è un esame da Europa. Italiano tra emergenza e dubbi

Bologna, 13 settembre 2025 – Mercato chiuso e sosta archiviata. Due giornate sono già state disputate, il Bologna si è già messo alle spalle due appuntamenti per nulla banali, due scontri diretti per l’Europa con Roma e Como. Ma per tradizione, viste anche le tempistiche dettate dal mercato, è a settembre che si comincia a fare sul serio e con il gruppo al completo. Anche perché ad attendere Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi c’è un esame di maturità vero e proprio: il Milan, intenzionato a tornare grande e che punta alla Champions, per giunta a San Siro.

Per il Bologna è una gara importante e che inaugura il primo tour de force della stagione: Genoa, Aston Villa e Lecce. Tre trasferte e la sola gara casalinga con il Genoa, da qui a fine settembre, con i viaggi a stringere ulteriormente il tempo a disposizione per allenamenti e preparazione delle partita, oltre a quello da dedicare al recupero degli infortunati e all’inserimento dei nuovi.

A questi appuntamenti, si aggiungeranno quelli in programma al Dall’Ara il 2 e il 5 ottobre con Friburgo (gara casalingo di esordio in Europa League) e Pisa, prima della sosta.In pratica fanno 6 gare nelle prossime tre settimane.

Diverse le spine nel fianco di Italiano, che conducono a un unico tema: l’emergenza. Holm e Casale non recupereranno prima della sfida con il Genoa, a loro si sono aggiunti Pobega e Sulemana, out fino alla sosta. Il tutto senza dimenticare il lungodegente Ciro Immobile, che rimarrà in infermeria fino a fine ottobre. Coperta corta e rotazioni da ripensare e rivedere, quindi per il tecnico. Da ripensare anche l’inserimento di Sulemana, che di fatto sosterrà il primo allenamento con i rossoblù solo tra poco meno di un mese, essendo stato acquistato quando già era in ritiro con il Ghana, con il quale ha poi riportato la lesione del collaterale del ginocchio destro.

Ci sono i nuovi da inserire, da Rowe, l’acquisto più oneroso della storia del club, a Bernardeschi, che ha finalmente risolto i problemi fisici di fine estate: un buono scampolo a Roma, spettatore con il Como, ha avuto due settimane per lavorare sulla propria condizione con l’obiettivo di ritagliarsi una chance a San Siro, più facile a partita in corso che dal primo minuto, ma non è scontato, con Italiano che pensa a lui come trequartista a giocarsi una maglia con Odgaard.

Lucumi ieri non si è allenato e la rifinitura di oggi sarà il suo primo e unico allenamento: probabile quindi che Italiano possa ripartire da Vitik ed Heggem, almeno al pronti via. A proposito di volti nuovi, data l’assenza di Holm, sarà Zortea a completare con Miranda (favorito su Lykogiannis) la linea a 4.

Quella con il Milan è una gara che vale tantissimo. Perché in città si respira entusiasmo e si crede ciecamente nell’operato di Sartori, Di Vaio e Italiano, ma il ko con la Roma aveva pure contribuito a seminare qualche timore, a dimostrazione che gli addii di Ndoye e Beukema hanno lasciato un segno. Heggem ha scacciato qualche nuvola, ora si attendono Rowe e Bernardeschi. A livello nazionale, diversi opinionisti sono sicuri che il Bologna valga un posto tra l’ottavo e il decimo, fuori dall’Europa: il Bologna proverà a ribaltare i pronostici ancora una volta. Anche per questo settembre è un mese che vale già tanto.