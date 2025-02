Bologna Milan, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 27 febbraio 2025 – C’è un tabù da sfatare e tanti dubbi da risolvere. E’ la notte prima del grande esame: quello con i rossoneri che il Bologna non batte in casa dal lontanissimo 10 marzo 2002, con le reti di Salvatore Fresi e Julio Cruz. Solo con la Juventus, imbattuta al Dall’Ara dal ko del 1998, l’attesa è superiore, ma questo è scontro diretto che vale il sesto posto, l’Europa e la risalita in classifica.

E’ una grande notte, da tutto esaurito, in cui motivazioni, freddezza, esperienza e peso specifico e qualità degli interpreti potrebbero fare la differenza. E allora l’undici titolare è da pesare e soppesare con grande attenzione: anche per questo Italiano darà la formazione dopo la riunione tecnica della tarda mattinata, se non al momento del trasferimento allo stadio, confidando magari in informazioni precise sull’undici avversario: perché pure questo potrebbe fare la differenza nelle valutazioni pre partita.

Il Bologna dei migliori o il migliore Bologna possibile? E’ questa la domanda a cui Italiano dovrà rispondere nello stilare la formazione iniziale, con la speranza che alla fine i due concetti coincidano. Alla vigilia, però, qualche differenza c’è, specie considerando che la sfida si giocherà tra due squadre speculari nel modulo in cui i duelli individuali faranno la differenza. Tra i titolarissimi o potenziali tali, il Bologna dovrà rinunciare al solo Holm e a Odgaard, rientrato ieri in gruppo a pieno regime e destinato alla panchina: assenze pesanti, ma Italiano non ha mai avuto tanta abbondanza dall’inizio dell’anno, tenuto conto che sono abili e arruolabili Ferguson e Orsolini. Se Italiano vorrà puntare sui giocatori di maggior spessore al pronti via, i due ci saranno: con Pobega e Freuler il primo, in mediana, sulla fascia destra d’attacco il secondo, a supporto di Castro con Ndoye. Ma i due sono reduci da stop per problemi ai flessori di tre settimane e hanno messo i primi minuti nelle gambe a Parma, motivo per cui almeno uno dei due, se non entrambi, potrebbero essere armi a partita in corso, con Dominguez che spera nella titolarità davanti.

La scelta dipenderà anche da motivi tattici: perché Reijnders, nel centrocampo rossonera, è uomo da nove gol e senza Pobega in mediana il Bologna di Italiano ha incassato 4 reti tra Torino e Parma ed ecco che Ferguson, rispetto a Moro, potrebbe offrire più equilibrio, con lo scozzese a dividersi con l’ex rossonero il ruolo di incursore alla ricerca dell’equilibrio perduto: ma occhio a Fabbian, il terzo incomodo. A proposito di motivazioni, c’è la questione degli ex su cui Italiano è chiamato a riflettere: perchè con Pobega, pure Calabria, fuori dai piani di Conceiçao e del Milan dopo il litigio con il tecnico portoghese post Parma, è argomento su cui riflettere. Calabria al Tardini è apparso in difficoltà e non ancora dentro i meccanismi come può esserlo De Silvestri. Ma questa può essere la sua partita, specie se il Milan dovesse rinunciare a Leao per questioni tattiche e di equilibrio al pronti via. Ancora poche ore e Italiano scioglierà i dubbi in vista di una sfida non ancora determinante: ma fondamentale sì.

Le probabili formazioni e dove vederla in tv

BOLOGNA (4-3-3): 1 Skorupski; 14 Calabria, 31 Beukema, 26 Lucumi, 22 Lykogiannis; 19 Ferguson, 8 Freuler, 18 Pobega; 11 Ndoye, 9 Castro, 30 Dominguez. In panchina: 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 15 Casale, 5 Erlic, 24 Dallinga, 29 De Silvestri, 80 Fabbian, 28 Cambiaghi, 17 El Azzouzi, 20 Aebischer, 7 Orsolini, 33 Miranda, 6 Moro, 21 Odgaard. Allenatore: Italiano.

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 20 Jimenez, 23 Tomiri, 31 Pavlovic, 19 Theo Hernandez; 29 Fofana, 80 Musah; 11 Pulisic, 14 Reijnders, 10 Leao; 7 Gimenez. In panchina: 57 Sportiello, 96 Torriani, 42 Terracciano, 28 Thiaw, 46 Gabbia, 33 Bartesaghi, 38 Bondo, 21 Chukwueze, 79 Joao Felix, 99 Sottil, 90 Abraham, 79 Camarda, 9 Jovic.

Allenatore: Conceiçao.

Stadio: Renato Dall’Ara di Bologna Ore: 20.45 Arbitro: Mariani di Aprilia Diretta TV: DAZN