Bologna monitora Caleb Okoli: interesse confermato per il difensore del Leicester

Le indiscrezioni di mercato corse da gennaio a oggi trovano conferma, il Bologna monitora Caleb Okoli: "In Italia 3-4 squadre lo hanno cercato a gennaio, in Inghilterra un paio. Se si parla di lui in chiave rossoblù e Milan è perché qualcosa di vero c’è. Sartori lo stima moltissimo, a volte poi qualcuno lavora sotto traccia. Le richieste comunque non mancano". Parola di Alessandro Barison, agente dell’ex centrale dell’Atalanta in forza al Leicester (fresco di retrocessione in Championship) che ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Il Bologna ci ha provato e continua a tener d’occhio il centrale, che Sartori ha scoperto e portato nelle giovanili ai tempi dell’Atalanta, aspettando di capire come finirà la stagione e il futuro di Lucumi, Casale e Dallinga. "A breve parleremo con il Leicester, che ha investito su di lui in estate. Okoli punta alla nazionale e non vuole perderla. Nella prima parte di stagione aveva giocato con continuità, nella seconda, con Van Nistelrooy, meno: dovremo sederci e capire la soluzione migliore".

m. g.