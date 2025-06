Bologna, anticipi e posticipi dei primi tre turni. Mercato: Napoli in pressing su Ndoye

Bologna, 19 giugno 2025 – La stagione 2025/2026 del Bologna comincerà sabato 23 agosto alle 20.45. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato date e orari dei primi tre turni del prossimo campionato, con i ragazzi di Vincenzo Italiano di scena all’Olimpico contro la Roma, sullo stesso terreno dove lo scorso 14 maggio si è consumato il successo sul Milan e la conseguente vittoria della Coppa Italia.

Di sabato sarà anche il secondo match dell’anno, con la prima partita casalinga dei rossoblù contro il Como di Cesc Fabregas in programma tra le mura amiche alle ore 18.30 di venerdì 30 agosto. Infine il terzo turno di Serie A vedrà il Bologna in campo al Meazza domenica 14 settembre alle 20.45. La Lega Serie A ha anche reso noto il possibile slot di recupero per le partite di Serie A in programma il 21 dicembre, con la 16esima giornata dei rossoblù che sarà fatta slittare presumibilmente a metà gennaio 2026 in un potenziale turno infrasettimanale per la concomitanza della Supecoppa Italia che vedrà i ragazzi di Italiano volare in Arabia Saudita insieme a Napoli, Inter e Milan. In quel caso sarà Verona-Bologna a slittare nel nuovo anno.

Calciomercato: Napoli su Beukema e Ndoye

In attesa di tornare in campo però si susseguono le voci di calciomercato attorno alla rosa, con alcuni nomi che rimangono caldi in queste ore. Prosegue infatti il forte pressing del Napoli su Sam Beukema e Dan Ndoye. Per lo svizzero ci sono stati contatti diretti tra i rappresentati del giocatore e Aurelio De Laurentis, pronto a mettere sul piatto un contratto da 3-3,5 milioni di euro a stagione. Cifre ben al di fuori dei parametri rossoblù, con la dirigenza del club di Joey Saputo che tuttavia non pare intenzionata ad aperture: il prezzo rimane di 50-55 milioni di euro e quel che è certo è che da Casteldebole non arriveranno sconti di sorta. A maggior ragione se dalla Premier League potrebbero aprirsi spiragli per un’asta al rialzo.

I partenopei poi vogliono anche il difensore olandese ma per l’accoppiata rossoblù che vorrebbero portare al Maradona non sono disposti a superare i 70 milioni. Se per lo svizzero dovesse poi arrivare l’offerta irrinunciabile, ecco che Sartori e Di Vaio hanno già pronto il sostituto. Si tratta del 20enne Ruben Van Bommel dell’AZ Alkmaar con i quali c’è sempre stato un canale preferenziale in passato e che potrebbero riabbracciare Karlsson che piace anche al Genoa. Sempre sul fronte acquisti, il nome caldo per l’attacco è Andrea Pinamonti mentre Rolando Mandragora è un candidato per rinforzare la mediana.