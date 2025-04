Bologna-Napoli: Ndoye trascina il Bologna al pareggio con un gol leggendario

SKORUPSKI 6. La sua partita dura 24 minuti: il tempo di arrendersi all’incursione micidiale di Anguissa.

HOLM 6,5. Comincia al galoppo neutralizzando Neres. Prima dell’intervallo manda in porta Politano. Nel finale Scuffet gli nega il gol.

BEUKEMA 6,5. Timido all’inizio, giganteggia nella ripresa.

LUCUMÌ 6. Lukaku nel primo tempo lo sovrasta, anche quando Anguissa firma l’1-0. La riscossa nella ripresa.

MIRANDA 7. La genialata della palla per Odgaard che vale l’1-1 di Ndoye è un pezzo d’autore.

FREULER 7. Nel primo tempo patisce il dinamismo del centrocampo del Napoli. Ma è lui, al 64’, a conquistare il pallone che porta all’1-1. Gran finale.

AEBISCHER 6. Titolare in extremis per il forfait last minute di Ferguson, il suo destro mette paura a Scuffet. Dà equilibrio nella ripresa.

ORSOLINI 6. Per trovare spazio col sinistro magico deve allargarsi in zolle non sue. Spara alto nella ripresa: pochi colpi, tanto sacrificio.

ODGAARD 7. Primo tempo da fantasma, ripresa leonina. Con l’assist feroce per il gol di Ndoye.

NDOYE 7,5. Di Lorenzo nel primo tempo lo ingabbia. Ma la ripresa è un assolo dello svizzero e il gol di tacco è leggenda.

DALLINGA 5,5. Ci prova ma non ci riesce.

ALL. ITALIANO 7. Subisce il Napoli fino all’intervallo ma poi ritrova il suo Bologna. Che alla fine aveva anche la benzina per vincerla.

Ravaglia 6,5. Entra a freddo e si fa trovare pronto. Tre ottimi interventi. Cambiaghi 6,5. Fa subito ammonire Olivera. Castro 5,5. Vivace, ma è in ritardo sul potenziale 2-1. Fabbian e Dominguez sv.

Voto squadra 7

Massimo Vitali