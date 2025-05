Bologna: Odgaard fuori per pubalgia, stagione a rischio dopo la Coppa Italia

Niente da fare per Odgaard: aveva saltato il Milan per poter stringere i denti in vista della finale di Coppa Italia, raggiunto l’obiettivo potrebbe aver finito la stagione.

La pubalgia morde e il danese non è stato convocato per la trasferta di Firenze: lo sarà probabilmente per l’ultima con il Genoa, anche perché sarà l’occasione per festeggiare al Dall’Ara il trofeo, ma il giocatore dovrebbe proseguire cure e allenamento differenziato per provare a risolvere un problema che si trascina e gestisce ormai da tre mesi.

Con lui, out Pedrola ed Erlic, che hanno terminato la stagione dopo gli infortuni muscolari. Ma il Bologna non molla e non vuole lasciare nulla di intentato: Sam Beukema è pronto a giocare con una fasciatura dopo il taglio in testa rimediato con il Milan: uno tra lui e Lucumi potrebbe cedere una maglia a Casale, dato che nessuno dei due sulla carta al 100 per cento.

Ha dato disponibilità dopo la botta al naso anche Ferguson, in ballottaggio con Pobega e Aebischer per un posto al fianco di Freuler. Sarà Italiano a valutare le condizioni dei calciatori e quante riserve atletiche e mentali abbiano dopo il trionfo di Coppa. Le intenzioni del tecnico sono quelle di schierare più titolarissimi possibili per inseguire la vittoria e riaprire la corsa Champions, ma c’è da fare i conti con un Bologna che è arrivato in fondo stringendo i denti e dovendo fare i conti con diversi problemi fisici.

Per questo Calabria dovrebbe essere preferito a Holm in difesa e Lykogiannis spera di spuntarla su Miranda a sinistra. Sulla trequarti, Fabbian punta alla riconferma, ma potrebbe trovare spazio Pobega se in mediana dovessero essere preferiti Ferguson o Aebischer, con Orsolini e Cambiaghi che prova a contendere una maglia a Ndoye.

Davanti, non è esclusa la riconferma di Castro, ora che ha risolto il problema al piede, considerato che pure Dallinga deve fare i conti con la pubalgia. Ma l’argentino è stato spremuto a Roma dopo oltre due mesi senza una gara titolare, motivo per cui Italiano potrebbe riproporre l’olandese: in tutti casi sarà quasi sicuramente staffetta. Potrebbe esserci un avvicendamento anche tra i pali, con Ravaglia che potrebbe ritrovare una maglia da titolare.

Ballano dalle 2 alle-6-7 variazioni rispetto a mercoledì: dipenderà dalla condizione fisica e mentale dei rossoblù, che il tecnico intende valutare in maniera particolarmente approfondita, ma pure dall’emergenza viola, dato che Palladino si presenterà senza gli squalificati Folorunsho, Zaniolo e Beltran e l’infortunato Cataldi, ma pure Kean e Gudmundsson sono a rischio. Anche per questo Vincenzo Italiano scioglierà i ballottaggi solo in giornata.