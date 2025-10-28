Bologna, oltre al danno c’è anche la beffa. La Penna soltanto ’ammonito’ da Rocchi

Bologna depredato. La Penna scagionato, o quasi: nel dubbio domani farà il quarto uomo in Roma-Parma. E, per tutta risposta, Ayroldi (con cui i rossoblù non hanno mai vinto) designato per la gara di domani sera contro il Torino.

Il giorno dopo, per ciò che trapela dalle segrete stanze del designatore Rocchi, per il Bologna è quasi peggio del giorno prima. Nel senso che dopo i fattacci del Franchi i vertici dell’Aia ieri hanno fatto filtrare un giudizio che riconosce solo una parte dei torti subiti dai rossoblù.

In estrema sintesi: il tocco di mano di Dodò? Era rigore. Il contatto Sabiri-Bernardeschi? Tutto regolare, con postilla: forse nella circostanza Bernardeschi ha perfino accentuato la caduta.

Quanto a La Penna, ancorché la sua direzione sia stata infarcita di grossolani errori, non verrà messo in castigo in modo significativo. Rimandato più che bocciato, insomma, il fischietto romano che nel 2021 subì una squalifica di 13 mesi, poi ridotti a 11, per la vicenda dei rimborsi spese ‘gonfiati’.

Non proprio un precedente cristallino. Ma tant’è. In attesa di capire se ‘Open Var’, su Dazn, renderà pubblici alcuni dei dialoghi tra La Penna e il Var Paterna in riferimento agli episodi contestati, la linea di Rocchi sembra essere piuttosto assolutoria.

Se La Penna verrà fermato per uno o due turni lo capiremo solo dalle prossime designazioni: di sicuro l’Aia non gli attribuisce tutti gli errori a cui invece lo inchiodano le immagini televisive. A Casteldebole, il giorno dopo le esternazioni del Franchi Fenucci tace, ma intanto si apprende che domenica sera, a derby ancora caldo, l’ad rossoblù a fine gara ha avuto un confronto con La Penna, rimarcandogli le cose che poi è andato a dire davanti alle televisioni.

E domani sera contro il Torino fischia Ayroldi: ultimo incrocio con l’arbitro della sezione di Molfetta il Bologna-Verona 2-3 del 30 dicembre 2024 al Dall’Ara, con espulsione di Pobega per ‘sbracciata’ su Duda. Bilancio del Bologna con Ayroldi: 5 pareggi e 2 sconfitte.

Per Paterna invece designazione doppia (decisa prima di Firenze, tempi molto ristretti per cambiarla): oggi Avar in Lecce-Napoli, domani Var in Juventus-Udinese. Fate vobis.

Massimo Vitali