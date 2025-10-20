Bologna, passo da Champions. Holm e magia di Orso: Cagliari ko. Primo colpo esterno e quinto posto

C’è un filo rossoblù che continua a legare assieme passato e presente, ricordi e sogni. Come nel maggio di Roma, con il Bologna dei nipoti a piangere la felicità dei nonni, così ieri nel due a zero di Cagliari. In quel sinistro straripante di Orsolini pare di rivedere la ’castagna’ di Pivatelli, scomparso venerdì e ricordato ieri con il lutto al braccio. Un film già visto, con la lacrimuccia facile. Da un capocannoniere di ieri (29 reti, correva la stagione 1955-56) al capocannoniere di oggi: perché con quello ai sardi, Orso conta una mano di gol e si siede sul trono. Ecco, è come se quel pallone che al 35’ della ripresa chiude la partita dell’Unipol Domus fosse arrivato direttamente dal passato. Da Gino a Riccardo: un passaggio di testimone. E’ il lato mistico del calcio che sfugge alle leggi della logica.

Logica e, per certi versi, elementare è invece la vittoria in Sardegna. La conseguenza di una partita giocata con l’autorevolezza della grande squadra. Quella che in certi pomeriggi non si preoccupa di dover essere bella, ma fa l’unica cosa da fare: vincere, appunto. Servivano dannatamente i tre punti di ieri, a Vincenzo Italiano, per tenere il passo da Europa in campionato e, al tempo stesso, prendere slancio verso Bucarest dove giovedì all’ora dell’aperitivo verrà servita una bella fetta di qualificazione. C’era l’incognita di una sosta che aveva congelato l’entusiasmo del 4-0 al Pisa e tolto a Italiano mezza squadra di nazionali. Ma soprattutto c’era una trasferta ispida contro il Cagliari rivelazione di questo inizio di stagione. Tutte premesse allarmanti per un Bologna incapace di sorridere lontano dal Dall’Ara, tanto che l’ultima volta era stata a Venezia a marzo. Gol - guarda caso - di Orsolini. Ormai non fa nemmeno più notizia: quando si sente ’toc toc’ alla porta avversaria, si sa già che dall’altra parte c’è Orso. Il suo sinistro dà due giri di chiave a una vittoria che il Bologna fa sembrare più semplice di quanto non sia stata. Perché gli otto punti raccolti dal Cagliari di Pisacane si fanno sentire tutti fino al vantaggio di Holm che arriva al 31’ su corner pennellato da Bernardeschi e sponda aerea di Odgaard. Ma prima e dopo, i rossoblù di casa frangono e spingono, con un 352 compatto e verticale. Il pallino è dalla loro e anche il vantaggio, non fosse per Felici in offside (26’). Al 41’, invece, l’esterno è in posizione regolarissima, ma trova la mano prodigiosa di Ravaglia, al debutto stagionale. La prestazione del ’cinno’ rossoblù conferma la forza di questo gruppo, guidato da un allenatore che sa gestirne la temperatura come pochi.

Partiva, invece, dalla panchina Orso che, anni fa, questa gara l’avrebbe approcciata forse in ciabatte. La sua crescita è specchio della maturità raggiunta da questo Bologna, dove il turnover non toglie, ma aggiunge. La prova di ieri di Vitik ed Heggem spiega perché Lucumi possa permettersi di rifiatare. A proposito: secondo clean sheet di fila, il terzo in stagione, con Skorupski tenuto al calduccio. Nell’attesa di riscoprire Immobile, vanno ritrovati i gol di Castro, sempre assolto per l’impegno, ma colpevolmente troppo lontano dalla porta. Italiano ci sta lavorando, così come continua a battere sul ferro di Bernardeschi, non ancora caldo come nei giorni più azzurri, ma in crescita. Un sinistro da paura su cui Caprile si supera e la pennellata dal corner per l’1-0: Berna sta tornando. Se sboccia Rowe e Cambiaghi resta su di giri, vanno preparati i pop corn. Intanto gustatevi una classifica che a 13 punti ha la vista sulla Champions. E c’è chi si lamenta.